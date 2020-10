“OPEN Manfredonia come un ITF: che nomi nel main drwa”

(fonte: federtennis) Una parata di stelle senza precedenti, un livello tecnico nei tabelloni che non ha nulla da invidiare ad un torneo internazionale. Il New Tennis Club “Salvemini” è pronto a vivere una settimana da sogno con la prima edizione del torneo open “Città di Manfredonia”. La competizione, con un montepremi di 2500 euro diviso tra i tabelloni open e 3ª categoria maschili e femminili, vedrà la partecipazione di 72 tennisti e 17 tenniste provenienti da tutta Italia ma anche da altre nazioni.

SFIDE STELLARI NEI TABELLONI OPEN

Il primo favorito del seeding nel maschile sarà Hernan Casanova: il 26enne, attualmente n.372 del ranking ATP, è sicuramente il candidato alla vittoria finale. Dall’altro lato del tabellone ci sarà il siciliano Omar Giacalone, già protagonista di numerosi tornei open in Puglia e con un best ranking Atp n.327 in carriera (14 settembre 2015). Tanta qualità anche nella parte centrale: Franco Agamenone, argentino trapiantato in Puglia e finalista dell’ultima edizione dei campionati italiani di seconda categoria, proverà a insidiare il percorso dei primi due favoriti. Il pugliese Giuseppe Tresca, classifica 2.2 e vincitore di cinque tornei open tra Puglia e Basilicata, sarà invece la testa di serie numero quattro. Presenti anche Davide Pontoglio (2.2), Niccolò Catini (2.3), Giovanni Calvano (2.3) e Antonio Mazzeo (2.4). (fonte, articolo integrale federtennis)