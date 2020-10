“Oro e contanti per 50mila euro”. Furto in abitazione a Manfredonia: indagini

(statoquotidiano) Manfredonia, 01 ottobre 2020. Un furto in un’abitazione si è verificato ieri pomeriggio a Manfredonia, in via Don Minzoni, nei pressi della Chiesa Sacra Famiglia. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, il furto avrebbe originato un bottino pari a circa 50mila euro. I ladri avrebbero infatti asportato dall’immobile oro, gioielli e dei contanti, contenuti in una cassaforte. Indagini in corso dei Carabinieri di Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it