Pippo Inzaghi “Ripartiamo dal coraggio”

“Dobbiamo costruire la nostra stagione da questo coraggio e dalla mentalità, abbiamo rischiato tanto e ci portiamo a casa questo. Non era oggi che dovevamo far punti. Dovevamo concretizzare le occasioni e avere più attenzione, in Serie A non possiamo fare certi errori”, ha dichiarato l’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi , al termine del match perso in casa al Vigorito per 2-5 contro l’Inter.

“Potevamo aspettare l’Inter nella nostra area e perdere 2-0 – sottolinea il tecnico – ma non è quello che volevamo. La forza dell’Inter, una delle migliori squadre d’Europa, è davanti agli occhi di tutti. Ho messo in preventivo che si possano prendere gol in avvio di match in Serie A, ma dobbiamo migliorare”.

Mercato chiuso per le Streghe: “Mercato chiuso per noi, ma sono soddisfatto. Abbiamo tenuto lo zoccolo duro e inserito giocatori importanti. Domenica giocheremo una partita importante contro il Bologna, poi ci sarà la sosta e ripartiremo alla grande”, conclude il tecnico piacentino. (LEGA SERIE A)