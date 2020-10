Potenza – Solimando “Altro successo, nuovo CRR ad Apricena”

Apricena, 01 ottobre 2020. APRICENA. – La notizia era già nell’aria da tempo. Ancora soldi pubblici a fondo perduto ottenuti dall’Amministrazione Comunale di Apricena, guidata dal Sindaco Antonio Potenza. A darne notizia, l’assessore alla igiene urbana Giuseppe Solimando.

“Il progetto di realizzazione di un nuovo Centro Raccolta dei rifiuti solidi urbani, che abbiamo programmato come Giunta Comunale e che i nostri collaboratori tecnici hanno predisposto, è stato finanziato con fondi regionali” – dichiara l’assessore – “è stato tra i più apprezzati delle Regione, classificandosi tra i migliori con un punteggio molto alto. Avremo spazi più ampi di quanti ne abbiamo oggi, servizi migliori per i cittadini che si recano” – conclude Solimando. “Altri 450.000 euro di soldi che arrivano nella nostra città, che serviranno per creare lavoro, sviluppo e migliori servizi per i nostri cittadini” – dichiara il Sindaco Antonio Potenza.- “In questi anni abbiamo ottenuto svariate decine di milioni di euro di soldi pubblici tra Regione, Stato ed Europa, portando lavoro e benefici alla nostra comunità. Vogliamo continuare su questa linea di azione, augurandoci di fare ancora di più, al fine di essere pronti per le sfide future e portare quanti più posti di lavoro nelle nostra città. Forza Apricena!!” – conclude Potenza.