Statale “della Foresta Umbra”, partono lavori di pavimentazione

Bari 1 ottobre 2020. Da lunedì 5 ottobre Anas avvierà i lavori per la manutenzione del manto stradale lungo la SS 750 “Della Foresta Umbra” in provincia di Foggia (dal km 0 al km 6,400) in entrambe le direzioni. Per consentire l’esecuzione delle attività e a seconda delle esigenze di cantiere sarà attivo un senso unico alternato mediante impianto semaforico o da movieri. Ai fini della sicurezza della circolazione stradale e in prossimità dei tratti interessati dai lavori, sarà in vigore un limite massimo di velocità di 30 km/h.

Gli interventi saranno attivi tutti i giorni fino al 31 dicembre 2020.