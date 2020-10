Tentato colpo con sparatoria e esplosivo: altre 2 condanne per foggiani

(abruzzolive) Nella notte tra il 5 e 6 maggio del 2018 ci fu un inferno con una micidiale sparatoria avvenuta tra cinque banditi giunti dalla provincia di Foggia, poi arrestati, e i carabinieri delle compagnie di Lanciano e Atessa. Ora il Tribunale collegiale, presidente Andrea Belli, a latere Maria Rosaria Boncompagni e Stefania Cantelmi, ha inflitto la pena di 4 anni e 8 mesi a testa a P. D., di 38 anni, di Cerignola, e A, C., 41 anni, di Orta Nova. Per loro anche 10 mila euro di multa e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. I giudici li hanno ritenuti responsabili solo del reato di tentato furto, assolti invece dal tentato omicidio e rapina impropria. Le richieste di condanna del pm Serena Rossi erano state pesantissime: 10 anni e 2 mesi per C. e 7 anni e 8 mesi per P., difesi dagli avvocati Marino Rosario, Stefania Specchio e Vicenzo Desideri. Al giudizio manca il solo M. L., 48 anni, di Cerignola, che venne ferito alla tibia destra e piantonato all’Ortopedia di Lanciano. Ha infatti chiesto il rito abbreviato e gli atti sono tornati al gip. Fonte: abruzzolive