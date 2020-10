“Una scoperta eccezionale”: a San Paolo riemerge un anfiteatro romano (FOTO VIDEO)

San Paolo di Civitate, 01 ottobre 2020. Si è appena conclusa, nella giornata di ieri 30 settembre, la prima campagna di scavi archeologici in località “Pezze della Chiesa” a San Paolo Civitate, che ha permesso di far emerge i resti di un imponente anfiteatro romano de I-II sec. d.C. e sei sepolture ricche di corredi funerari del IV sec. a. C..

La struttura testimonia l’importanza dell’antico municipio romano di Teanum Apulum, sorto sull’insediamento di Tiati, abitato daunio che si estendeva con nuclei di capanne e aree coltivate e dedite all’allevamento.

A essere presenti ieri alla presentazione della conclusione di quest’attività di scavo il Soprintendente di Foggia l’Arch. Maria Piccarreta, il Sindaco di San Paolo in Civitate Francesco Marino, la Prof.ssa Maria Luisa Marchi docente dell’Università di Foggia e l’Arch. Antonio De Cristofaro che da decenni studia il territorio dal punto di vista archeologico. Hanno preso parte alla presentazione anche i coordinatori delle indagini archeologiche: il responsabile Dott. Domenico Oione, il RUP Dott. Italo Maria Muntoni, il coordinatore della sicurezza Arch. Daniela Fabiano, il direttore operativo Geom. Enrico Cornetta, e le archeologhe che hanno preso parte agli scavi, la Dott.ssa Grazia Savino e la responsabile dei servizi museali e archeologici del comune di San Paolo in Civitate Dott.ssa Raffaella Corvino.

I lavori di scavo, iniziati il 21 agosto scorso, sono stati finanziati con un importo di circa 25.000 euro su segnalazione dell’amministrazione comunale di San Paolo in Civitate e su interessamento dell’Ex Soprintendente Dott.ssa Simonetta Bonomi, ora alla guida della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia. Parte della struttura era già nota nel territorio ed emergeva per circa una trentina di centimetri dal terreno. L’Arch. Antonio De Cristofaro di San Paolo in Civitate in questi anni aveva compiuto delle indagini specifiche, anche aeree, individuando un avvallamento del terreno riscontrabile con la presenza di un anfiteatro.

L’area interessata da questa prima indagine di scavo è di circa 20×30 metri, e quanto riportato alla luce dovrebbe corrispondere, secondo il parere del Dott. Muntoni, approssimativamente a 1/8 di tutta la struttura dell’anfiteatro. La prima fase eseguita dagli archeologi è stata quella di rimuovere lo stato arativo superficiale fino all’intercettazione di altre stratigrafie del terreno. Dopo un’accurata pulizia dalla vegetazione che copriva totalmente la costruzione, si è concentrati sull’approfondimento di una parte del fronte e del retro della struttura stessa. Quanto emerso doveva essere uno dei portali di accesso all’arena, molto imponente, sia dal punto di vista del nucleo cementizio che dai paramenti.

La scoperta, annunciata circa due settimane fa, è “solo una parte – così come ha dichiarato il Sindaco Francesco Marino – Ci sono ancora altri reperti da portare alla luce, e di questi ho informato sia il Presidente della Regione Emiliano e sia il Ministro Franceschini. Spero che insieme alla Soprintendenza riusciremo a reperire dei fondi. Siamo un piccolo comune e abbiamo necessità che qualcuno ci supporti”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola

FOTOGALLERY