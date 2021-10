10eLotto: nel Foggiano vinti oltre 14mila euro

Cerignola (Foggia), 01/10/2021 – Finisce a Catania la più alta vincita conseguita al 10eLotto nell’ultimo concorso, pari a 50 mila euro per effetto di un ‘nove’ realizzato mettendo in gioco dieci numeri, a fronte di una giocata di 3 euro. Secondo posto ancora per la Sicilia, con i 30 mila euro vinti a Bolognetta, in provincia di Palermo. Il Lotto premia invece Porto Sant’Elpidio (FM) con 16.250 euro grazie ad una Quaterna su Tutte, vincite seguita da due premi da oltre 14 mila euro finiti a Cerignola (FG) e Curinga (CZ). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 4,45 miliardi di euro. cr/AGIMEG