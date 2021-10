Campagna elettorale al fotofinish, a Cerignola in 4 sperano nel secondo turno

Campagna elettorale al rush finale in tutti i 13 comuni in cui si vota, con due ballottaggi previsti, a Cerignola e S. Nicandro. Nel paese ofantino si assiste al colpo di scena della “non candidabilità” di Franco Metta decisa dalla Commissione parlamentare antimafia. Veramente una notizia dell’ultimo minuto considerando che il candidato sindaco era già pronto per il suo ultimo comizio “Metta incontra la città”, ore 20.13, e che negli ultimi giorni si era recato in diversi luoghi, dall’ospedale Tatarella, ai gazebo, ai palchi per esprimere il suo disappunto verso chi avrebbe voluto escluderlo dalla competizione elettorale. Fino a un’ora fa i suoi candidati in lista non avevano la più pallida idea di cosa sarebbe successo e persino i suoi avversari chiedevano conferma di quanto accaduto. Da suo comitato elettorael confermano che le liste sono in corsa, Metta non risponde dal suo comitato elettorale.

In corsa per la fascia tricolore ci sono Tommaso Sgarro, Antonio Giannatempo, Francesco Bonito, Francesco De Cosmo, Francesco Disanto, Gerardo Bevilacqua. I candidati sindaci sono alle prese con le ultime arringhe prima del silenzio elettorale, qualcuno risponde in prima persona, qualcun altro tramite il comitato elettorale.

Tommaso Sgarro: “Siamo molto contenti, ho visto entusiasmo in questa campagna elettorale, se ballottaggio sarà sicuramente ci saremo. La coalizione della sinistra è divisa? Non ci spaventa, ormai quello che conta è l’alleanza civica dei cittadini, non fra sigle vuote di partito che non rappresentano più nulla se non se stesse”, dichiara. Ha sottoscritto l’appello di Avviso pubblico sulle “liste pulite” con l’impegno che riguarda i candidati e gli ambienti a cui chiedere voti. Stasera comizio al teatro Roma: “I commissari hanno lasciato solo due spazi elettorali, quello davanti al Duomo e quello davanti alla villa, assurdo. Abbiamo ovviato con l’utilizzo del teatro e del maxischermo”.

Antonio Giannatempo è il candidato sindaco del centrodestra. “Ieri sera la presenza di Raffaele Fitto qui ha ribadito la sua vicinanza già dimostrata da presidente della Regione, ministro ed europarlamentare, la nostra unità non è di facciata. È stata una campagna elettorale in salita perché la gente è rassegnata e sfiduciata, soprattutto la Cerignola migliore, ma ho visto nei mei confronti grande stima e voglia di rinascere. Preoccupato dal cartello di civiche? Assolutamente no. È tutta gente che ha governato con me, che ha esperienza, auguro a ciascuno di noi di entrare in consiglio comunale”. Con il parlamentare Andrea Del Mastro avevano espresso, come centrodestra, tutto il loro disappunto per la candidatura di un sindaco che si rirpresentava dopo che la sua amministrazione era stata sciolta per infilistrazioni mafiose.

Con una sola lista corrono Francesco Disanto, già candidato in Senso Civico alle regionali e Gerardo Bevilacqua, che ci riprova come nel 2015. Il primo ha calibrato il suo schema di propaganda sulla legalità, trasparenza, richiami a Giuseppe Di Vittorio. Il secondo sul valore della scelta del popolo e con una critica spassionata della politica che ha governato in questi decenni.

Francesco Bonito, candidato di cinque liste fra cui il Pd, Senso Civico, Con di Emiliano. Per lui sono scesi a Cerignola ministri, consiglieri regionali e Giuseppe Conte. È stato il grande rivale di Franco Metta sin dai primi momenti della campagna elettorale. Dal suo comitato evidenziano come a livello sociale il paese abbia mostrato anche segni di insofferenza verso la scelta di “Bonito candidato”, dall’altra come si sia trovata una città solidale e al suo fianco. Ha sottoscritto l’appello di Avviso Pubblico sulle liste pulite.

Dal comitato elettorale di Francesco De Cosmo, che si presenta con le liste dei moderati: “Siamo sereni, non ci interessa quello che succede agli altri, non abbiamo mai offeso nessuno, abbiamo parlato di progetti per Cerignola. Per i moderati c’è un vento a favore, noi siamo partiti in ritardo ma abbiamo recuperato, il nostro obiettivo è arrivare al ballottaggio e, se è confermata la non candidatura di Metta, sono quattro i candidati che possono potenzialmente arrivare al ballottaggio”.

Paola Lucino, 1 ottobre 2021