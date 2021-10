De Leonardis: “Ricordo Franco”

Statoquotidiano.it, Foggia, 1 ottobre 2021. “È difficile per me, e per tutti noi, pensare che questo è l’ultimo saluto a Franco. Lo conoscevo praticamente da sempre, da quando ero un ragazzo con la passione per la politica”. Un ricordo accorato e pieno di nostalgia, quello di Giannicola De Leonardis, ma anche tanta amarezza per la perdita dell’amico e punto di riferimento, modello politico, Franco Di Giuseppe.

“Dalla fine degli anni Novanta il nostro rapporto, fatto di quotidiane telefonate, continui confronti, tantissimi viaggi e percorsi politici condivisi insieme, scelte difficili e delicate, si è consolidato ed è diventato sempre più profondo e vero. Franco era sincero, leale, generoso. Non aveva lati oscuri, non fingeva, non recitava mai un copione, come spesso accade in politica: era sempre se stesso. Mai mosso da interessi personali, mai malato di protagonismo, mai interessato alla propria carriera, innamorato piuttosto della politica vera, quella fatta di passione, progetti, visioni, a servizio della comunità e delle persone più fragili. Io sono uno dei giovani di allora su cui ha creduto, e l’aver riscosso la sua fiducia mi rende orgoglioso, oggi ancora di più. Ho imparato tanto da lui, semplicemente seguendo il suo esempio: sempre rispettoso degli avversari politici, mai trattati come nemici, sempre schivo rispetto alle polemiche gratuite e ai toni volutamente esagerati per avere più visibilità, sempre disponibile e pronto a prestare attenzione alle istanze e sollecitazioni di chiunque, sempre aperto al dialogo, al confronto. Un moderato fiero ed orgoglioso di esserlo, anche quando essere moderato voleva dire andare controcorrente, in anni di opposti estremismi, lontano da slogan e da quello che la politica è poi diventata. Un continuo esempio di equilibrio e saggezza anche nei frangenti in cui perdere l’equilibrio era facile. E anche quando ha vissuto, suo malgrado, un momento delicato sul piano personale, nemmeno in quell’occasione ha alzato i toni, mostrando ancora una volta la sua personalità, la sua compostezza, la sua dignità, lo spessore umano straordinario quanto quello politico.

“Franco era diventato il mio riferimento, il riferimento di un gruppo di amici prima ancora che dirigenti o iscritti e simpatizzanti, che si ritrovava insieme a farsi gli auguri in sede alla vigilia di Natale, o sul Gargano in questo stesso periodo per tre giorni intensi che lui organizzava personalmente dopo mesi trascorsi al telefono, curando qualsiasi dettaglio e convincendo ministri a viaggi impossibili pur di garantire la loro presenza e partecipazione, anche solo per poche decine di minuti.

“Era impossibile dirgli di no, come era impossibile non volergli bene. Così come è impossibile per me adesso continuare, perché i ricordi e le emozioni che affiorano sono troppe e troppo dolorose”.

“Ciao Franco, buon viaggio lassù. E grazie, semplicemente grazie per tutto quello che hai fatto e per come lo hai fatto. Non ti dimenticherò mai, amico mio”, conclude De Leonardis nella nota social.