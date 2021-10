Puglia tra regioni con più vaccinati tra over 50 ma terza dose a rilento

Foggia, 01/10/2021 – (norbaonline) Luci ed ombre nella campagna vaccinale pugliese. La regione vanta la migliore copertura in Italia della popolazione over 50, pari al 74,2%, ma e’ in ritardo nella somministrazione della terza dose rispetto ad altre regioni (3,2%, sotto la media italiana del 6,6%). E’ quanto rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe. Attualmente la Puglia ha una scorta di quasi un milione di vaccini anti Covid. Una giacenza sufficiente a coprire tutti i soggetti che dovranno ricevere la terza dose, quali over 80, anziani ospiti delle Rsa e personale sanitario (norbaonline)