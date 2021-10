Riuniti di Foggia: promozione alla donazione di midollo osseo

Statoquotidiano.it, Foggia, 1 ottobre 2021. In occasione della settimana di promozione per la donazione di cellule staminali emopoietiche, denominata “Match it now”, indetta dal Registro Nazionale Donatori Midollo Osseo (IBMDR), in collaborazione con l’Associazione di Donatori di Midollo Osseo – Admo, il Centro Trasfusionale, diretto dal Dott. Michele Centra, e il Centro Donatori di Midollo Osseo del Policlinico Riuniti, Responsabile la Dott.ssa Filomena Sportelli, saranno in piazza a Foggia presso l’isola pedonale in Corso Vittorio Emanuele il giorno 2 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per il reclutamento di nuovi donatori.

“Donare ha un valore altissimo perché attraverso un gesto d’amore si dona all’altro la possibilità di vivere”- ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico Riuniti Dott. Vitangelo Dattoli.

Ci sono alcune malattie che possono essere sconfitte solo grazie ad un trapianto di cellule staminali emopoietiche provenienti da un donatore che risulti compatibile con il paziente. La compatibilità completa in ambito familiare (tra sorelle/fratelli) è solo 1 su 4 mentre tra non consanguinei è pari a 1 su 100.000. Per questo è importante che il più ampio numero possibile di persone si iscriva al Registro IBMDR. E’ un gesto di grande solidarietà che può valere una vita. Con il trapianto, infatti, possono essere curate le talassemie, le leucemie, i linfomi, i mielomi e, in alcuni casi, i tumori solidi e le malattie autoimmuni. Oltre alla giornata del 2 ottobre, per programmare la propria iscrizione al Registro Nazionale Donatori Midollo Osseo è possibile prenotarsi tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso il Centro Trasfusionale del Policlinico Riuniti di Foggia i numeri: 0881 736136 – 0881 733834