Venturino: “Il Gino Lisa non è uno scherzo, non bisogna mollare”

Statoquotidiano.it, Foggia, 1 ottobre 2021. Il “Gino Lisa” nasce come aeroporto nel 1915, molto prima di altri scali italiani, e fu dedicato al giovane aviatore torinese: Gerolamo Lisa, conosciuto come Gino Lisa. Purtroppo le vicende che hanno caratterizzato lo scalo foggiano, soprattutto negli ultimi decenni, non riescono a rendere giustizia alla centralità delle terre di Capitanata. Un “tira e molla” che per molti cittadini sconfortati sembra interminabile: se si trattasse di un film probabilmente quest’opera si chiamerebbe “La Storia Infinita”, come il cult movie diretto da Wolfgang Petersen.

Tanti foggiani però credono ancora che l’aeroporto possa essere di centrale importanza per un rilancio economico, turistico e culturale del territorio dauno: da diversi anni esiste il Comitato “Vola Gino Lisa”, una forza di cittadini attivi che crede nella realizzazione di un progetto valido e duraturo. Sembrava fatta, l’obiettivo sembrava finalmente raggiunto: dopo l’allungamento della pista ed il superamento di eventuali problemi tecnici e burocratici, il traguardo era ormai vicinissimo.

Il Presidente Sergio Venturino non nascondeva, anche su Statoquotidiano.it, un certo ottimismo che faceva ben sperare tutta la comunità foggiana: finalmente lo scalo poteva rendere giustizia al nostro territorio speranzoso di riscatto. Ma stando alle ultime dichiarazioni di Venturino, ora sembra tutto da rifare, o quasi.

Cosa è successo? Le nuove dichiarazioni del Prof. Sergio Venturino per Statoquotidiano.it: “Una pista senza voli non serve a nulla. Spendere 14 milioni della Comunità Europea senza risultati, se si prendono soldi pubblici bisogna farli funzionare, sta andando tutto troppo lentamente”.

“Per il Gino Lisa va tutto con la ‘moviola’. Sembra quasi che si voglia prendere più tempo per arrivare ad una conclusione. Ringrazio Statoquotidiano.it, per l’attenzione mostrata sul tema”. Il presidente Sergio Venturino sostiene che sia doveroso esaminare tre punti fondamentali:

1. “L’ aviazione generale cioè i ‘piloti privati’, non di linea che atterrano a Foggia sono contrariati per i costi esorbitanti, per nulla convenienti, oltre ai costi standard per l’atterraggio e per tassa passeggeri di circa 100 euro. Inoltre è stato introdotto il servizio di handling affidato in sub concessione, in totale, per un piccolo aereo da turismo si arriva con il servizio di security, sempre a carico del pilota a 460 euro totali, questo è assurdo! Quindi dopo l’allungamento ‘l’aviazione generale’ si sta distruggendo per la questione costi. La gestione probabilmente avrebbe dovuto essere diretta da parte di Aeroporti di Puglia, come è sempre stato, per risparmiare importanti risorse, senza delegare nessun’altra società. Così si distrugge l’aviazione generale su Foggia”.

2. “Abbiamo avuto un importante finanziamento con la formula SIEG, soprattutto per aver programmato la sede di Foggia come centro regionale e non solo della protezione civile, ad oggi non c’è alcun dipendente presente, ma solo i due aerei Fire Boss che sono lì da 15 anni. Il Presidente Emiliano ha parlato col premier Albanese sostenendo che Foggia diventerà un importante centro operativo con numero unico (Foggia – Modugno – Lecce), ma il concorso dedicato al capoluogo dauno non è ancora uscito e soprattutto probabilmente sarà generico e valido anche per altri centri. Quindi Foggia non è più il centro della protezione civile, a cosa serviranno quelle due palazzine ristrutturate grazie ai finanziamenti ottenuti di 14 milioni di euro?”

3. “Voli di linea: L’aereo di 70 posti ha bisogno della certificazione antincendio di V Categoria, che il nostro aereoporto possiede. Perché non siamo ancora partiti? Ora Aeroporti di Puglia ha chiesto certificazione per la VI categoria per aeromobili di circa 150 posti e stiamo ancora aspettando. La pista finita a fine aprile, come mai non si parte con aerei più piccoli e si perde tempo? Quando si intende partire con i voli? Cosa si sta aspettando? Non esiste un annuncio, non esiste una programmazione tutto non è da sapersi”.

L’appello: “Non bisogna mollare”. Anche il presidente Venturino pensa che la faccenda stia diventando quasi uno scherzo e spera che i cittadini foggiani si mobilitino aderendo numerosi ed in maniera gratuita al comitato “Vola Gino Lisa” (www.volaginolisa.it/iscrizioni), per far sentire la loro voce in questo momento così delicato per il raggiungimento dell’obiettivo. Il 12 ottobre 2021 Venturino ha convocato alle ore 18.00 presso Villa Nocella di Lucera l’assemblea dei soci, proprio per deliberare le azioni da intraprendere.

“Dall’apertura dello scalo un silenzio assordante di alcuni giornali cartacei e online, ma poi rifletto e capisco che le elezioni amministrative non hanno voluto schieramenti! Anche il silenzio delle associazioni di categoria, risulta sconfortante”, conclude Venturino.

A cura di Gianluigi Cutillo, 1 ottobre 2021