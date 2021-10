Vieste, Dario Incalcaterra è il nuovo comandante dell’ufficio circondariale marittimo

Vieste (Foggia), 01/09/2021 – Con oggi si conclude il periodo di Comando, iniziato lo scorso 5 settembre 2020, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste del Tenente di Vascello Roberta ZANGARA. A succedere alla guida del Porto Viestano sarà il Tenente di Vascello Dario INCALCATERRA proveniente dalla Capitaneria di Porto di Trapani.

La cerimonia di avvicendamento dei due Ufficiali, nel rispetto delle norme anti contagio, si è tenuta giovedì 30 Settembre alla presenza del Capo del Compartimento marittimo di Manfredonia, Capitano di Fregata Giuseppe TURIANO e di una piccola aliquota di militari in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo Viestano.

Il Comandante Zangara da lunedì sarà trasferita presso la Capitaneria di Porto di Rimini per assumere un nuovo prestigioso incarico. Il Tenente di vascello Incalcaterra, originario di Sciacca(AG), dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Bologna e il periodo di formazione presso l’Accademia Navale di Livorno ha prestato servizio presso la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e successivamente quella di Trapani dove come ultimo incarico ha ricoperto quello di Capo Sezione demanio, ambiente e contenzioso.

A termine della breve cerimonia il Comandante cedente e l’accettante, unitamente al Capo del Compartimento, si sono recati presso la Casa Comunale di Vieste per un incontro con il Sindaco Avv. Giuseppe NOBILETTI.

Il primo cittadino ha voluto, a nome di tutta la cittadinanza, personalmente ringraziare il Comandante cedente per l’importante servizio reso alla città congratulandosi al contempo con il Comandante accettante per il nuovo prestigioso incarico con l’auspicio di una sempre maggiore collaborazione per lo sviluppo della portualità viestana.