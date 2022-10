Per i trader che utilizzano i robot criptovalute per aumentare i propri profitti e che puntano molto sul settore crypto, questa notizia sarà piuttosto interessante. Del resto, non sarà solo questa categoria di persone che si soffermeranno a riflettere, perché anche se non fai trading di criptovalute, a breve potresti anche cominciare a farlo.

La notizia riguarda il Principe Filippo di Serbia, che da poco è entrato a far parte, in qualità di CSO, della Bitcoin Startup JAN3, una società di infrastrutture digitali specializzata nella tecnologia Bitcoin.

In pratica, il Principe Filippo sarà incaricato di supervisionare le strategie messe in atto per accelerare l’adozione di Bitcoin per la Serbia e per gli Stati privati e nazionali della ex Jugoslavia.

L’obiettivo della JAN3 è quello di accelerare la iperbitconizzazione, ovvero il predominio del Bitcoin sulla valuta, attraverso un processo di demonetizzazione.

In parole povere, la missione dei JAN3 e del principe Filippo è quella di fornire alla Serbia e agli Stati nazionali in tutto il mondo denaro forte in grado di resistere all’inflazione. Bitcoin, che è considerato l’oro del XXI secolo, sarebbe la soluzione a tutti i problemi di libertà e proprietà di tutti i popoli.

Cosa significherebbe l’iperbitconizzazione per la Serbia

È lo stesso Principe Filippo che ha spiegato cosa significherebbe avere in Serbia Bitcoin.

Il Principe ha fatto riferimento al passato, prima alla Repubblica Federale di Jugoslavia, periodo in cui sono stati violati i diritti umani e le libertà e poi, negli anni ’90, alla forte inflazione subìta a causa del conflitto che tutti conosciamo bene e che ha portato conseguenti, fortissime difficoltà.

Il Principe Filippo vede l’introduzione del Bitcoin come la soluzione per riportare definitivamente alla luce la Serbia e gli Stati uniti e privati dell’ex Jugoslavia.

Se non dovesse avvenire l’iperbitcoinizzazione, sempre secondo il Principe, il rischio sarebbe quello di tornare nei secoli bui.

Insomma, una grande sfida, che gli utilizzatori di robot criptovalute e tutti coloro che fanno trading di criptovalute, da oggi in poi seguiranno con grande attenzione.

Perché il Principe Filippo è stato scelto da JAN3

Il Principe Filippo ha lavorato per una società di gestione patrimoniale globale, in qualità di analista.

Ha acquisito quindi una fortissima esperienza in campo finanziario e ha interagito con manager di alto livello.

La sua esperienza ha portato JAN3 a ritenerlo adatto al ruolo di CSO, che il Principe ha accettato con grandissimo entusiasmo, visto che l’iperbitconizzazione è da lui considerata “la salvezza” della Serbia e del mondo intero.

Inoltre, il Principe ha lavorato anche a Londra, sempre nel settore finanziario, supportando i clienti nell’analisi delle macro-tendenze e aiutandoli nelle loro decisioni di allocazione del capitale.

Il suo interesse verso la sua Terra è altissimo, riscontrabile anche nella fondazione gestita da lui stesso in Serbia, impegnata ad aiutare i Serbi in patria a migliorare le loro condizioni e i suoi connazionali espatriati all’estero.

Cosa ci dobbiamo aspettare da questa promozione alla JAN3?

Non conosciamo ancora bene qual è il piano che metteranno in campo il Principe Filippo e JAN3 per avviare l’iperbitcoinizzazione in Serbia, negli Stati nazionali e privati, e in America Latina.

Tuttavia, in base a queste premesse, supponiamo che a breve sentiremo parlare molto di questa grande impresa.

Se utilizzi robot criptovalute e/o sei un trader di cripto, dovresti seguirne gli sviluppi, perché si prevedono ottime occasioni di investimento. (nota stampa).