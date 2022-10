Cerignola, l’associazione “Noi” sveglia il Comune sul caro energia

Statoquotidiano.it, 1 ottobre 2022. “A livello comunale, oltre che nazionale e regionale, fermo il percepimento dei contributi statali per il pagamento delle bollette, a copertura della spesa pubblica, è diventato necessario predisporre politiche energetiche che tamponino la crisi di oggi, con aiuti economici per attività e imprese”.

Lo comunica l’associazione “Noi comunità in movimento” di Cerignola sottolineando che tali politiche devono indicare in futuro “autonomia energetica e costi più bassi, guardando alle fonti rinnovabili e/o alternative. Fra queste vie, una è costituita dalle comunità energetiche. Una vera e propria “impresa” costituita da persone fisiche, aziende, enti, associazioni che si coordinano per la produzione in proprio di energia da consumare mediante installazione di impianti ad hoc (ad es. fotovoltaici)”.

Il meccanismo è regolamentato dalla legge 199/2022 e dalla Legge regionale 45/19. In Puglia ci sono già diverse comunità energetiche, a Melpignano dal 2011, a Roseto Valfortore, a Brindisi, nella vicina Biccari.

“Anche il nostro consiglio comunale si era mosso, dal 28 aprile scorso, quando venne approvata all’unanimità una mozione proposta dal consigliere in quota M5S, Vincenzo Sforza. Una proposta ambiziosa, trasversalmente condivisa, necessaria. Ma che è rimasta, ahi noi, nei cassetti comunali. Dal 28 aprile nulla è stato fatto per la promozione di tale progetto, né in fase di promozione e divulgazione né in fase di esecuzione e realizzazione. Perdendo 5 lunghi e importanti mesi di tempo. Visto quanto sta accadendo. È tempo, dunque, di coordinare al meglio gli aiuti, i bonus, i crediti riconosciuti a livello statale con una fitta rete comunicativa e informativa, magari anche informatica. E di iniziare, a livello comunale, a pensare al domani, partendo proprio dalle comunità energetiche. NOI ci siamo, stiamo studiando tutto sì da offrire una sponda informativa e di stimolo in tempi brevi per aiutare i nostri commercianti e imprenditori. È tempo di far luce su questa emergenza. Oggi è già tardi”.

