StatoQuotidiano.it, Manfredonia 01 ottobre 2022. “Il numero delle comunicazioni antimafia interdittive quale strumento rappresentativo della pervasività delle organizzazioni malavitose nel tessuto imprenditoriale si presenta nel 2° semestre 2021 in crescita rispetto non solo a quello del 2020 ma anche in relazione al medesimo periodo del 2019 antecedente alla pandemia”.

E’ quanto emerge dalla relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA, relativi al secondo semestre 2021, presentata dal Ministro dell’interno Lamorgese, e comunicata alla Presidenza il 15 settembre 2022.

“Se il confronto tra i semestri mostra numeri leggermente crescenti quello tra le intere annualità del 2019 con un totale di 625 provvedimenti interdittivi, del 2020 con 748 provvedimenti e del 2021 con 828 interdittive evidenzia una tendenza al rialzo maggiormente definita”.

Il dato è indicativo della sempre maggiore attenzione posta dai predetti attraverso i Gruppi Interforze Antimafia circa la possibile infiltrazione nelle procedure di gara ed appalti da parte delle ditte in vario modo riconducibili o in qualche misura vicine alle consorterie mafiose. Esso rivela inoltre il crescente interesse delle organizzazioni criminali per l’accaparramento di commesse ed opere pubbliche anche nei periodi caratterizzati da un rallentamento delle attività dovuto per lo più alla pandemia”.

“Esaminando la sintesi grafica dei provvedimenti emessi dagli Uffici Territoriali del Governo nel secondo semestre del 2021 suddivisi per Regione e comunicati all’Osservatorio Centrale Appalti Pubblici della DIA (OCAP) così come previsto dall’art. 91, co. 7-bis del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) si nota come nelle Regioni di origine delle organizzazioni mafiose ed in quelle caratterizzate da spiccato dinamismo imprenditoriale risulti proporzionalmente maggiore il numero dei provvedimenti antimafia emessi”.