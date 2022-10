Ermanno: “Il mio cuore è ancora a Foggia, città abbandonata”

Foggia, 1 ottobre 2022 – Si riporta di seguito la lettera di Ermanno Maccione, un lettore di StatoQuotidiano, lontano ormai da più di 50 anni dalla sua amata città, Foggia:

“Sono 50 anni fuori da Foggia. Ogni tanto ci torno volentieri perchè il mio cuore è a Foggia! Ho conosciuto tantissime città e paesi in Italia. Rimango convinto che i paesi più brutti sono in Campania, pieni di criminalità, affollamento, strade strette, montagne di immondizie che si esportano in tutto il mondo. I campani nottetempo vengono a scaricare sul territorio di Foggia enormi quantità di sostanze velenose proprie e del Nord Italia.

Queste stanno causando una fortissima incidenza di tumori. .Negli anni ’70 hanno fondato a Lecce la “Sacra Corona Unita” emissione del pluri criminale R. Cutolo ed hanno trapiantato la mafia che poi è arrivata fino a Foggia organizzata dai cattivissimi maestri campani. Nel 1976 ho visto a Napoli Corso Malta e zone limitrofe. Una cosa orrenda ed infernale, indescrivibile..

Il sig Cruciani sappia che Foggia è una bellissima città e che adesso si trova in crisi in concomitanza dell’entrata dell’Italia in Europa! E’ abbandonata dallo Stato, la Giustizia con le attuali leggi ha le armi spuntate. La periferia è abbandonata da un Comune indebitato e praticamente inesistente. Pensate se un sindaco viene arrestato che situazione etica e morale dovrebbe esistere. Il progetto di mettere i tram a Foggia è decaduto causa il debito comunale di circa 700 milioni di Euro.

Da decenni subiamo la prepotenza di Bari che ci ostacola in tutte le attività, Negli anni ’60 l’autostrada Bari – Napoli è stata fatta passare a sud di Foggia allo scopo di isolarla . Recentemente basti pensare alla Alta Velocità che volevano bypassare Foggia, pensiamo alla caduta di Pasquale Casillo voluta dalla Magistratura barese per privare la città di una squadra di calcio in serie A condotta da Z. Zeman. Poi Casillo dopo 20 anni risulterà innocente perdendo 70 aziende e 2.200 dipendenti. Il fatto è che tanta gente è felice di vedere i foggiani disperati.

Negli anni ’60-’70 Foggia era un gioiello perchè l’azienda AMNU poi Amica , era stata in Italia la prima città nel 1966 a fornire ai cittadini i sacchi neri per la raccolta dei rifiuti domestici, poi aveva lo stabilimento zimotermico progettato e costruito dalla Publiconsult di Milano che bruciava i rifiuti ottenendone ottimo concime..

L’azienda ATAF era stata premiata come la migliore in Italia per i trasporti urbani e suburbani, e nel 1969 si inaugurava la linea 30 che andava all’Ospedale nuovo. Nella zona Incoronata si inaugurava la Zona Industriale che è tra le più estese d’Europa.. Nella 2 Guerra Mondiale Foggia ha avuto 22.000 morti , distrutta all’80% .

Pochi ne parlano in Italia perchè ? Nel 1943 i tedeschi che si ritiravano l’avevano distrutta, poi la distruzione l’hanno completata gli assassini degli Alleati: con la scusa di liberarla dai Tedeschi che già da giorni tutti sapevano che erano andati via al Nord…Se adesso Foggia ha le strade con le buche e le periferie sporche la responsabilità è del Comune che disponendo pare di circa 4.500 dipendenti non sa organizzare squadre i manutenzione e di servizi.

Se i dipendenti prendono gli stipendi devono lavorare almeno 6 ore al giorno e di non fare i lazzaroni. Ma essi sanno di avere una faccia ed una dignità? Per quanto riguarda le Forze dell’Ordine ed il conseguente Ordine Pubblico la colpa del disastro è solamente della Stato Italiano. Tolto l’apparato burocratico vi è pochissimo personale e la presenza concreta sul territorio è scarsissima .Poi la Giustizia con le Leggi sulla Prescrizione dei reati e dei processi voluta dal Governo Berlusconi che si è fatto decine di leggi Ad Personam, forse 43 , la criminalità è aumentata a Foggia.

Se non si prescrivono i reati le condanne rimanenti sono ridicole ed in pratica i delinquenti entrano dalla porta del Carcere ed escono dalla finestra ringraziando le ridicole e tortuose leggi italiane! Pensa che ci voglia più onestà e più serietà. Questa ridicola situazione l’hanno creta le centinaia di avvocati eletti in Parlamento (102) che da un lato allungano i processi che non terminano mai e dall’altro hanno istituito la Prescrizione! Non assumono che pochissimo personale. Poi vi è una montagna di Benefici per uscire prima…Nel Mondo siamo l’unico Stato che ha un numero di avvocati enorme e traboccante ! Facciamo ridere il mondo!

Negli USA se rubi un’auto la prima volta ti danno 3 anni. Se lo fai la 2 volta ti danno 5 anni e li devi scontare fino all’ultimo giorno ! In Italia per lo stesso reato sei denunciato a piede libero e puoi rubare tutte le auto che vuoi. Difficilmente è condannato se non a pene ridicole! Ecco perchè c’è tanta criminalità. Si vogliono che le cose siano così, penso ancora che questa sia una direttiva che viene così dall’alto dove sono tutti d’accordo. Quindi Foggia, ovvero la città ed il popolo soffrono questa situazione ed è in mano ad un manipolo di pazzi delinquenti di cui si conoscono le generalità. Ma la classe operaia è stata anche ingannata da Industrie del Nord come la Buitoni, Lanerossi ed altre..

Mia madre Else Meyer tedesca di Hannover ha stimato Foggia ed i Foggiani, ne ha apprezzato i pregi ed i difetti e ne ha capito le problematiche sociali di alcuni comportamenti. Lei amava Foggia! Alcune sue amiche sono venute dalla Germania nel 1975 a trovarla in viale Ofanto. Foggia a tantissimi turisti è piaciuta tantissimo come anche a dei parenti di Padova. Ad alcuni amici di Brescia li ha portati nel 1985 a Foggia ed i foggiani sono piaciuti tantissimo ! Certo bisogna riconoscere che i fatti negativi su citati vanno corretti immediatamente dai responsabili che devono essere all’altezza del compito e dello stipendio che percepiscono. La discussione è lunghissima, ma pensa, in sintesi che se esiste questa degenerazione così come avviene a Roma, Napoli, Palermo ed altrove che vi sia corruzione, incapacità, prepotenza, poca cultura, ignoranza e mancanza di rispetto per se stessi e la città.”

A cura di Ermanno Maccione, Brescia 01 ottobre 2022