Foggia, controlli Polizia Locale: violazioni occupazione suolo pubblico

FOGGIA, 01/10/2022 – Nella serata del 30 settembre 2022, personale della Polizia Locale ha posto in essere una serie di controlli di Polizia Amministrativa in piazza Federico II nel centro storico di Foggia finalizzati al contrasto di forme di illegalità legate all’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nella circostanza, sono state controllate nr.5 attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Sono state nr 2 le irregolarità accerate e sanzionate dagli agenti in due diverse attività per la violazione all’art. 20 del vigente Codice della Strada. In un caso, l’esercente aveva occupato suolo pubblico con un tappeto di circa 50mq e con un sistema di illuminazione privo di ogni autorizzazzione. Nell’altro, l’esercente aveva occupato suolo pubblico con sedie e tavolini anche in questo caso senza alcuna autorizzazione. Sulle altre attività sono in corso accertamenti e verifiche. Nella circostanza dei controlli, gli agenti hanno anche rimosso un bancone in legno lungo circa due metri, nr. 2 panche e nr. 2 pali in ferro.