Foggia, crisi senza fine. Il Taranto fa suo il derby 1-0

Nuova prestazione indecorosa dei rossoneri, che soccombono allo “Iacovone” di Taranto per 1-0, grazie alla rete di Infantino su calcio di rigore ed incappano nella quarta sconfitta stagionale, nel campionato di calcio di serie C, girone C.

A dir la verità la prima parte di gara mostra un Foggia con un giusto piglio, che crea anche alcune buone occasioni, su cui è bravo Vannucchi, una traversa scheggiata da Schenetti e qualche manovra estemporanea, ma piano piano la verve dei satanelli si spegne. Il Taranto ha il semplice merito di cogliere impreparata, con un lungo lancio dalle retrovie, la retroguardia ospite, costringendo un lentissimo Malomo al fallo da ultimo uomo su Romano. Rosso e rigore (fallo che inizia fuori area n.d.r.). Saveriano Infantino, al 38′, batte Nobile e porta in vantaggio i suoi. I rossoneri vanno sotto di un uomo e di un gol all’intervallo.

Chi si aspetta una reazione, quanto meno di orgoglio e carattere, da parte degli ospiti resta deluso. Il Foggia, oggi in autogestione, senza un vero mister in panca, dopo la rescissione consensuale con Boscaglia, non produce nessuna sortita offensiva, seppure abbia la supremazia territoriale su un Taranto inconsistente. Neppure la fisicità di Ogunseye fa scoccare la scintilla, fino al 80′, quando una spinta su Vuthaj viene punita con il penalty. Costa si fa cogliere dal direttore di gara mentre rifila una manata ad un avversario e lascia i suoi compagni in 9. Vuthaj si incarica del rigore ma lo fallisce malamente, tirando debolmente e centralmente il pallone, che Vannucchi respinge. I padroni di casa non affondano e portano a casa il risultato pieno, con il minimo sforzo. Per il Foggia, silenzio stampa sancito dalla società al termine della gara, classifica e media da zona retrocessione e riflessioni serie su un progetto tecnico, forse già bocciato dal campo.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 01 Ottobre 2022.