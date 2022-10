Gino Lisa ‘the day after’, Venturino: “C’è ancora chi rema contro l’aeroporto”

Foggia, 1 ottobre 2022 – Si riporta di seguito la nota social diffusa dal Presidente del Comitato Vola Gino Lisa, Prof. Sergio Venturino, nel giorno seguente al primo volo Foggia – Milano Malpensa:

The day After!

c’è ancora chi si improvvisa esperto e rema contro, dimostrando di non conoscere:

– il numero di passeggeri,

– il funzionamento del SIEG

– i numeri al primo volo dopo 11 anni di fermo dello scalo,

– che la Lumiwings non è una compagnia low cost,

– che con le low cost si paga anche l’aria che respiri e quindi i confronti si fanno sul totale pagato, e su cosa porti a bordo,

– a non aver compreso che dopo un primo periodo di studio dei flussi ci saranno nuovi orari e tratte magari modificate,

– etc..

Bene, dopo questo post, noi del Comitato riprendiamo da lunedì (questo we ci riposiamo!) il nostro lavoro per lo sviluppo del Gino Lisa. Lasciamo divertire senza perdere ulteriore tempo chi deve a tutti i costi remare contro per il gusto di farlo o di vendere!”, conclude Sergio Venturino.