Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia travolge 8-1 la Gear Siaz Piazza Armerina

Esordio casalingo scoppiettante del Vitulano DrugstoreC5 Manfredonia che dilaga 8-1 contro la Gear Siaz Piazza Armerina, nella seconda giornata del campionato di serie A2, gir.C e sale a 6 punti al comando della classifica, seppure in coabitazione. Match che ha ben poco da dire al PalaScaloria. Troppo il divario tra le due compagini, con i locali che surclassano gli inconsistenti ospiti.

Apre le marcature Vicente, con un pregevole diagonale sul secondo palo al 3′ 32″di gioco. Il ritmo e la tecnica dei padroni di casa è superiore sul parquet ma nonostante diversi tentativi di raddoppiare rintuzzati, gli ospiti alla prima sortita offensiva, impattano. È Zigari, all’8’35”, a girare di prima intenzione una rimessa laterale e a battere l’ incolpevole Pozzo. I sipontini non si scompongono e riprendono a giocare. Sugli scudi Fred che spalle alla porta, al di tacco fa 2-1, al 13’40”. E subito dopo, al 17’36”, termine di una manovra corale da applausi, spinge in porta l’ assist di Lupoli. I biancoceleste, nonostante gravati di 5 falli, tengono botta e vanno all’intervallo con il punteggio di 3-1.

I locali indirizzano definitivamente il match ad inizio ripresa. Fred al 2’04” con una botta da fuori al 2′. Va sul tabellino anche Mura, con la sua conclusione violenta al 4’30”. Pozzo con un paio di interventi dice di no agli avanti siciliani. Arrotonda ancora il punteggio Fred al7’28” da autentico mattatore, con un preciso piazzato. Ripartenza letale sull’asse Vicente – Fred, tap in e 7-1. C’è gloria pure per Mancusi, che sfruttando il power play avversario, sigla con un pallonetto da metà campo. Esordio per Ferrara, nel finale di gara che timbra il palo. Suona la sirena ed appuntamento al match di sabato 8 ottobre, in trasferta, contro il Bovalino C5.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 01 Ottobre 2022.