Michele Illiceto: Attualità S. Francesco D’Assisi (Terza Parte)

Manfredonia (Fg), 1 ottobre 2022 – Dopo aver incontrato il crocifisso, Francesco comincia il suo percorso nuovo. Apre il vangelo e comincia a leggere. Vuole capire fin dove può arrivare quella nuova spinta interiore che non riesce più a trattenere. Lo prende alla lettera – sine glossa – perché ogni parola, anche se è un colpo al cuore, allo stesso tempo è un battito d’ali che gli fa prendere il volo. Il vangelo lo libera dentro e fuori. Si sente come gli uccelli e come i gigli del campo. Francesco legge il Vangelo e scopre la leggerezza, scopre l’essenziale. Scopre la semplicità. L’infinitamente piccolo. Non è un’utopia ma l’unica realtà che, se vissuta in toto, può cambiare il mondo dopo aver cambiato se stesso.

Ora comincia a non sentirsi più solo, Si sente figlio di un invisibile abbraccio, in comunione e sintonia con tutte le altre creature: “Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro?” (Mt 6, 26). Ha uno sguardo nuovo, capace di cogliere l’Invisibile in ogni luogo. Nulla gli appare più come uno stupido gioco, né come un peso noioso, ma come un grande e immenso dono. Tutto è creato perche tutto è stato donato. E vive questo senso di gratitudine con un impeto che lo colloca tra il poetico e il mistico, dove prova sia stupore che vibrazioni del cuore.

Francesco comincia a provare l’estasi delle cose. Vede le pietre, i fiori, l’erba, i ruscelli, gli alberi, i piccoli animaletti. Vede cose già viste, senza però mai averle capite. Le lascia parlare e si corica con loro. Si sente cullato da una natura da cui si sente amato. Ha il cielo come padre e la terra come sorella e madre. Non ha bisogno di una casa perché ovunque si sente a casa. Vuole imitare il Maestro che ha deciso di seguire, il quale, a differenza delle volpi che hanno le loro tane e gli uccelli il nido, non ha neanche dove posare il capo (Cfr. Mt 8,20).

Attraversa ogni luogo non da padrone, ma da ospite. Anzi da custode. La natura gli appare più come un giardino da coltivare e custodire piuttosto che un patrimonio da sfruttare e mercificare. Non ha bisogno di possedere, perché tutto è per lui e lui stesso è per Dio.

Capisce che tutto è connesso. Si sente creatura intelligente e sensibile, che è responsabile di quanto gli gira intorno. Sa che non è un dio, signore e despota delle atre creature. Diventa fratello di ogni cosa. Del sole “lo qual è iorno et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: de Te, Altissimo, porta significazione”. Del vento e del fuoco “per lo quale ennallumini la notte: et ello è bello e iocundo e robustoso e forte”.

Ha come sorelle la luna e le stelle “clarite e preziose e belle”. L’acqua, che ha quattro caratteri che nessun’altro ha: “utile, umile, preziosa e casta”. Sente la terra come sorella e madre “la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori et herba”. In tal modo, Francesco scopre e vive la mistica delle cose: prega con loro e prega tramite loro. Il creato diventa così una preghiera vivente, dove tutto si fa invocazione, assumendo il volto del “Grazie” e il carattere della lode.

Francesco comincia a volare. Si scopre connotato da una dimensione spirituale e non solo corporale: “Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito?” (Mt 6,25). Per questo ora è capace di elevarsi, anche quando si abbassa. Anzi, guardando al crocifisso, capisce che ogni abbassamento è trascendimento.

Dal filo d’erba ai campi di grano, ovunque vede la presenza dell’Ineffabile e del Trascendente: “E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede?” (Mt 6,28-30).

Francesco non corre più dietro alle cose. Non ha più fame di esse. La loro sazietà è transitoria. Scopre una fame nuova e diversa, più profonda ma anche più inquieta ed esigente, a cui non sa dare ancora un nome. E’ una fame di Assoluto, di Infinito, di Bellezza, che in sé unisce il Bene e il Vero. Fa sua la frase del Vangelo che gli dice: “Là dove è il tuo tesoro, là è anche il tuo cuore” (Mt 6,21). E così il crocifisso lo ha riconciliato con se stesso e con le altre creature. Lo ha riconciliato con l’Infinito che non è più un concetto neutro, un’astrazione del puro pensiero. Ora ha un volto e un nome: egli è un Padre. Colui che tutti chiamano Dio, al quale egli però preferisce rivolgersi chiamandolo “Altissimo e bon Signore”.

Al crocifisso di quella chiesetta Francesco ci tornerà spesso. Non solo per pregare, ma anche per imparare un nuovo stile di vita. Ora comincia anche a sentirlo parlare. La croce gli è talmente entrata dentro che si fa voce interiore che lo accompagna in ogni sua scelta. In ogni sua decisione. Non sarà più schiavo di nessuno. Non avrà nessun altro padrone, perché ora ha finalmente trovato il suo vero Signore.

Francesco in tal modo scopre una nuova forma di libertà: si tratta di quella che passa per la via della radicale povertà. Si sente come il giovane ricco del Vangelo al quale il Maestro dice: “Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai,e dallo ai poveri. Poi vieni e seguimi”.

Va dal padre e gli dice dove si trova la vera ricchezza. Gli restituisce tutto. Non vuole nulla, perché il tutto è altrove. Si spoglia perfino dei vestiti. Se fosse per lui andrebbe in giro nudo. Ma per decenza veste di sacco. Non è una privazione, ma uno sposalizio. Esce dal mondo come vi è entrato: nudo (Gb). Esce da un tipo di ricchezza per entrare in una radicalmente diversa.

Scalzo e nudo Francesco celebra le sue nozze. Si sposa con la natura. Con la vita. Con tutto il creato. Sposa la pioggia e la rugiada. Il gelo e il freddo, il calore e l’aria. Nozze mistiche che nessuno capisce. Francesco si sposa con Madonna Povertà. Nel cuore del niente egli abbraccia la bellezza di un Tutto invisibile, che agli occhi dei più rimane nascosto e incomprensibile.

Povertà e libertà vanno a braccetto. La seconda senza la prima si riduce a solo capriccio, mentre la prima senza la seconda dai potenti di turno viene trasformata in miseria. Francesco scopre che, solo ora che è libero, può cominciare ad amare davvero. Infatti, libertà e povertà non gli bastano. Da sole, senza l’amore, non valgono niente. Francesco deve imparare ad amare, e ad amare tutti. Anche i propri nemici, cominciando da quelli che nel carcere di Perugia stavano per farlo morire. Solo così la povertà si trasforma “perfetta letizia”.

Ma da solo non ci riesce. Per questo tiene fisso lo sguardo su quel crocifisso che gli insegna tre cose: l’amore che chiede spoliazione e donazione, l’umiltà e la povertà che chiedono libertà d’animo e distacco da tutto, e, infine, l’obbedienza che chiede fiducia e abbandono.

Sembra tutto pronto. E invece no. A Francesco manca ancora un tassello. Deve sperimentare un’altra forma di dolore che lo renderà capace di un nuovo amore. Non lo ha ancora incontrato. E sarà questo ultimo incontro che gli consentirà di rimettere insieme tutti i pezzi finora raccolti. Per vivere il Vangelo fino all’ultima goccia.

(Fine terza parte)

A cura di Michele Illiceto