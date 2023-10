Foggia, 1 ottobre 2023. Una sfilza di candidati alle prossime comunali sul palco del centrodestra iera sera, in piazza Cesare Battisti, si è alternata con parlamentari, consiglieri regionali, ex consiglieri comunali per parlare di programma e presentare quanti si sono schierati nelle liste a sostegno della coalizione.

“Foggia ha diritto a un futuro diverso, si è ripresa dalla guerra e da viale Giotto e lo farà anche questa volta”. Parole dell’ex sindaco Paolo Agostinacchio. “Ci siamo battuti per l’università, per fare in modo che questa città potesse formare ed educare gente per il futuro. L’impegno solenne è fare in modo che i nostri giovani restino a Foggia”.

“Nel nostro programma abbiamo raccolto le istanze di due anni- ha detto l’on La Salandra. Se Foggia è uscita dalle secche del dissesto finanziario lo deve al centrodestra. Una città che aveva i cumuli di immondizia fino al primo piano. Foggia è migliorata solo quando ha governato il centrodestra”.

“Campi Diomedei e Isola pedonale, due opere targate centrodestra – ha detto il consigliere regionale De Leonardis– che ha parlato di volontà del centrosinistra “di accentrare tutto a Bari, e dopo Emiliano vogliono un altro barese, Antonio Decaro, presidente della Regione”.

I ministri Roccella, Musumeci, Crosetto, il sottosegretario La Pietra fino al ministro per l’ambienti Pichetto Fratin: li ha elencati la senatrice Annamaria Fallucchi dal palco: “Questo a dimostrare che il governo c’è, il governo sta con noi, avremo una collaborazione così forte come mai abbiamo visto, per il lavoro e al fianco dei giovani”.

“Non abbiamo l’ambizione di cambiare Foggia-ha concluso la serata il candidato sindaco Di mauro- in poco tempo, città certamente con problemi, ma dare una visione di città. Fra pochi giorni riceverete il programma, il “patto per Foggia.

Strade più illuminate, implementare la videosorveglianza, polizia municipale tangibile per le starde e un assessore alla sicurezza e legalità. Sì, chiameremo un uomo che ha già fatto parte delle forze dell’ordine che sa come si produce sicurezza in una città e gli chiederemo di tutelare noi nel palazzo e voi fuori. La legalità sarò la nostra ossessione.

Di fronte a noi, nel centrosinistra, c’è tutto e il contrario di tutto pur di vincere. Ma questo non basta. Non gli consentiremo di disamministrare Foggia come ha fatto Emiliano con la Puglia, noi non glielo consentiremo”.