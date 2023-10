Manfredonia. GC propone accorpamento S.G. Bosco – Mozzillo e annessione Croce con l’I.C. Perotto-Orsini

Manfredonia – Con recente delibera, la Giunta comunale di Manfredonia ha proposto l’accorpamento del circolo didattico San Giovanni Bosco con la scuola secondaria Mozzillo e l’annessione della scuola primaria e dell’infanzia Croce con l’I.C. Perotto-Orsini, subordinando tale proposta sia al rigetto del ricorso presentato e attualmente pendente presso la Corte Costituzionale (pubbl. su G.U. del 22/03/2023 n. 12) sia al rigetto della Regione della proposta di cui al punto 1) di mantenimento dell’attuale assetto organizzativo degli istituti scolastici.

ATTO INTEGRALE > GC-150-28092023

LA RELAZIONE

La Regione Puglia con deliberazione dell’8.08.2023 nr.1136 ed il relativo allegato (…), ha approvato le linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2024/25 in attuazione dell’ar. 19 della l. n. 111/2021, come modificato dall’art. 1, comma 557 della l. 197/2022 della Regione Puglia.

L’ipotesi di riorganizzazione predisposta dalla Regione Puglia, in applicazione del criterio previsto al paragrafo 3, punto 2, delle linee di indirizzo prevede:

“b) riduzione di un’istituzione scolastica

MANFREDONIA (media 807,5 iscritti alle n. 6 istituzioni scolastiche comunali).

FGEE113016 SAN GIOVANNI BOSCO

FGIC86500V I.C. CROCE – MOZZILLO Fusione due istituzioni scolastiche > 1.435

“A seguito di tale ipotesi di dimensionamento per l’A.S. 2024/25 l’amministrazione comunale ha avviato un attento confronto con le scuole e con le organizzazioni sindacali, e, in assenza di una proposta condivisa da tutti i soggetti coinvolti, intende chiedere alla Regione Puglia il mantenimento dello Status quo in ordine alla organizzazione degli istituti scolastici.

Questa scelta, in accordo con le categorie sindacali, permette non solo la salvaguardia dei posti di lavoro del personale docente e ATA ma consentirebbe all’attuale amministrazione di avere più tempo a disposizione per valutare, in maniera più dettagliata, l’ipotesi di riorganizzare non solo due istituti scolastici oggetto del ridimensionamento, ma tutte le istituzioni scolastiche del territorio di Manfredonia per una loro migliore e più equa distribuzione secondo i principi di verticalizzazione, tenendo conto delle esigenze del territorio e del benessere dei nostri bambini e delle famiglie.

Il mantenimento dell’attuale organizzazione degli istituti scolastici consentirebbe anche di attendere la pronuncia della corte Costituzionale dinanzi alla quale è stata sollevata la questione di illegittimità dell’art. 1, commi 557 e 558 della legge 197 del 2022.

L’amministrazione comunale, che ha comunque valutato le proposte pervenute dai vari istituti scolastici, non condivide la proposta della Regione Puglia di accorpare l’IC Croce-Mozzillo con il Circolo Didattico San Giovanni Bosco.

La scuola rappresenta l’agenzia educativa più importante insieme alla famiglia quindi non può essere considerata solo una questione di numeri. Occorre tener presente del territorio e la sua distribuzione geografica che deve essere armonica ed equilibrata ma soprattutto bisogna considerare le esigenze di tutti gli istituti che non devono essere in competizione tra loro.

Con l’attuazione della proposta regionale, si andrebbe a creare un Istituto Comprensivo di 1400 alunni circa a fronte degli altri di circa 800-900 alunni di media mettendo così a rischio anche la qualità dell’offerta formativa.

L’amministrazione formula una proposta alternativa che è subordinata sia al rigetto del ricorso alla Corte costituzionale presentato dalla regione Puglia che al rigetto della proposta di mantenere l’attuale assetto organizzativo degli istituti scolastici presenti nel Comune di Manfredonia.

Pertanto, qualora dovesse essere rigettato il ricorso presso la Corte Costituzionale e nel caso in cui la Regione dovesse ritenere non possibile il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo, l’amministrazione formula la seguente proposta alternativa a quello formulata dalla Regione Puglia:

– accorpamento del circolo didattico San Giovanni Bosco con la scuola secondaria Mozzillo,

– annessione della scuola primaria e dell’infanzia Croce con l’I.C. Perotto-Orsini.

Questa scelta ha le seguenti motivazioni:

– Armonizzazione/distribuzione geografica equilibrata dei plessi per facilitarne la direzione, la gestione e l’organizzazione didattica secondo i principi dell’efficienza e dell’efficacia, mitigando gli effetti deleteri di una competizione aggressiva, illogica e diseducativa.

– Assicurare agli alunni la molteplicità di servizi che solo le unità di una certa dimensione consentono di offrire grazie ad un’offerta diversificata e articolata sul territorio, che agevoli l’esercizio del diritto all’istruzione.

– La stabilità nel tempo agli istituti attraverso la razionalizzazione verticale.

– Perseverare al massimo i posti di lavoro del personale docente e ATA.

L’accorpamento e la creazione di un nuovo istituto comprensivo S.G. Bosco- Mozzillo consentirebbe la verticalizzazione dell’unico circolo didattico privo di scuola secondaria secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo della legge 197/2022 senza smembrare gli altri istituti comprensivi. Inoltre, entrambi gli istituti (Croce-Mozzillo e San Giovanni Bosco) sono al momento in reggenza e quindi prive di DS titolare.

L’accorpamento della scuola Croce all’IC Perotto-Orsini, pertanto, porta alla creazione di un nuovo istituto comprensivo di plessi che sono geograficamente interconnessi e molto vicini tra loro (500m di distanza). Questo consente una continuità verticale in quanto più di due terzi degli alunni uscenti dalla scuola primaria Croce, tendono ad iscriversi alla scuola secondaria Perotto”.