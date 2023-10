Manfredonia. “Uniti per l’emergenza abitativa: approvata all’unanimità la mozione in Consiglio comunale”

Manfredonia – “Il Consiglio Comunale di Manfredonia ha approvato all’unanimità la mozione inerente l’emergenza abitativa per esprimere contrarietà alla sospensione del fondo di sostegno all’affitto e per morosità incolpevole da parte del Governo.

Questa mozione, presentata dal Consigliere Massimo Ciuffreda del PD e sottoscritta da CON Manfredonia, Movimento 5 Stelle, Molo21, Manfredonia Nuova e Progetto Popolare, è stata concepita in risposta a una situazione abitativa sempre più critica che coinvolge le famiglie, le coppie giovani, i lavoratori precari, gli autonomi, i professionisti e gli studenti.

La sospensione del fondo per la morosità incolpevole e del fondo sociale affitti, avvenuta con la Legge di Bilancio 2023, rappresenta, infatti, un colpo diretto alle fasce più deboli del Paese. Queste misure erano destinate a fornire un sostegno essenziale alle famiglie in difficoltà e, con il loro stralcio, si continua con superficialità e cinismo a non prestare alcuna attenzione a quei cittadini che devono fare i conti con la “povertà abitativa.”

In risposta a questa sfida, come Consiglieri abbiamo deciso di impegnare l’Amministrazione ad intervenire presso il Governo e la Regione Puglia, con il supporto dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), per aumentare i finanziamenti destinati agli affitti e alla morosità incolpevole, nonché per destinare risorse all’acquisto di nuove unità immobiliari e al recupero delle case popolari attualmente inutilizzate.

Il mio impegno, sia come Consigliera Comunale che come membro del Direttivo ANCI Puglia, è indirizzato a proteggere il diritto fondamentale all’abitazione e a garantire un futuro migliore per la nostra comunità”.

Maria Teresa Valente – Capogruppo Consiliare CON Manfredonia