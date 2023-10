Pazzia in Puglia. Citofona a vicini e accoltella 17enne, ragazza è grave

Una ragazza di 17 anni è stata vittima di un grave accoltellamento all’addome nella notte scorsa a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Attualmente, è ricoverata in condizioni critiche in ospedale.

Le forze dell’ordine hanno arrestato il presunto autore del crimine, un uomo di 52 anni, accusato di tentato omicidio.

In base alle prime informazioni emerse, sembra che l’uomo, che potrebbe avere problemi psichici, abbia chiamato al citofono dei suoi vicini durante la notte e successivamente avrebbe attaccato la ragazza.

Le autorità stanno procedendo con l’acquisizione di ulteriori testimonianze al fine di ricostruire l’intera dinamica dell’incidente e cercare di comprendere se ci fosse un motivo specifico dietro questo terribile attacco.

Lo riporta l’Ansa.