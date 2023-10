Foggia – “Ragazzi assurdo. Volevo fare un video turistico su Foggia. Ad un certo punto, mentre mio padre pagava il parcheggiatore abusivo (polizia e carabinieri dove siete ) è scomparso il suo telefono.

Lo stesso parcheggiatore si è proposto di recuperarlo a pagamento. Poi dopo le minacce di mio padre glielo ha ridato. Assurdo”.

La storia è stata pubblicata stamattina su Instagram da Piero Armenti, 460mila follower. Lui è un imprenditore, influencer, scrittore che vive a New York, in Italia per presentare il libro “New York metro per metro”. Veniva da Bari in compagnia dei suoi genitori, venerdì scorso ha presentato il libro alla Feltrinelli. Si è fermato a Foggia davanti alla nella chiesa di San Giovanni Battista dove, com’è noto, fuori dagli orari coperti dal parcheggio Ataf arriva un abusivo. “Chiamo i carabinieri, il telefono stava sulla macchina” ha detto al parcheggiatore, come riportato nel video.

Nei suoi tour Armenti dà sempre molta risonanza ai luoghi che visita, pubblicizza bellezze naturali e gastronomiche. A Foggia, questo è capitato.