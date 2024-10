FOGGIA – La statale 16 Adriatica, un’arteria vitale per il traffico del Sud Italia, è stata teatro di un dramma che ha scosso profondamente la comunità di Chieuti.

Valentina Corona, architetto di 41 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari, amici e colleghi.

UN IMPATTO FATALE

L’incidente è avvenuto ieri sera, in territorio di Campomarino, quando l’auto di Valentina, una Lancia Y, si è scontrata violentemente con un tir.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ma l’impatto è stato così devastante che per la giovane professionista non c’è stato nulla da fare.

La salma di Valentina è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, in attesa delle disposizioni del magistrato.

IL CORDOGLIO DI UNA COMUNITÀ

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente a Chieuti, un piccolo centro della provincia di Foggia, a pochi chilometri dal confine molisano. La comunità è stata travolta da un profondo senso di cordoglio.

Valentina era molto conosciuta e apprezzata non solo per le sue competenze professionali, ma anche per il suo carattere gentile e disponibile.

Il Raggruppamento Operativo Unità Ricerca e Recupero CC in congedo Chieuti-Serracapriola ha espresso grande commozione per la prematura scomparsa di Valentina, sottolineando come tutti i suoi aderenti siano vicini al dolore delle famiglie Corona e Gallinaro.

UN VUOTO INCOLMABILE

Valentina Corona non era solo un architetto di talento, ma anche una persona che aveva saputo costruire legami profondi con chiunque la conoscesse.

I messaggi di addio e le testimonianze di affetto che stanno arrivando in queste ore sono la prova tangibile di quanto fosse amata e rispettata.

La sua perdita lascia un vuoto che sarà difficile colmare, non solo per i suoi cari, ma anche per la comunità professionale e sociale di cui faceva parte.

“Quel messsagio il giorno del compleanno, continueró a mandartelo, ma io non lo riceverò più, che ingiustizia e quanta sofferenza!”, scrive Paola.



LA SICUREZZA STRADALE SOTTO I RIFLETTORI

Questo tragico incidente riporta alla ribalta il tema della sicurezza stradale, un argomento di cruciale importanza che troppo spesso viene trascurato.

La statale 16 Adriatica è una delle strade più trafficate del Sud Italia, e incidenti come quello che ha coinvolto Valentina non sono purtroppo rari.

È fondamentale che le autorità competenti intensifichino gli sforzi per migliorare le condizioni di sicurezza su questa arteria, attraverso interventi infrastrutturali e campagne di sensibilizzazione.

