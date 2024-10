TRANI – Una presunta estorsione da 10mila euro costa l’arresto all’ex boss Salvatore Annacondia, 66 anni, originario di Trani, che da tempo vive e lavora nel litorale tra le province di Fermo e Macerata.

Da qualche anno uscito dal programma di protezione, noto come “Manomozza”, è stato bloccato in un’operazione condotta dalla Squadra mobile fermana in collaborazione con altre forze di polizia.

L’hanno fermato a Civitanova, dove stando alle accuse si era recato per incassare la somma chiesta all’imprenditore ricattato. Non è escluso che fosse solo la prima tranche chiesta alla vittima dell’estorsione, mentre ora gli investigatori – che stavano spiando le mosse di Annacondia anche con intercettazioni – cercheranno di capire se si tratti un caso isolato di estorsione o l’ex boss avesse ricominciato a praticare il suo antico mestiere.

Salvatore Annacondia avrà modo di provare a discolparsi domani, nell’udienza di convalida dell’arresto al Tribunale di Macerata.

Chi è

Originario di Trani, Annacondia vive da tempo nelle Marche con una nuova identità e svolge la professione di ristoratore. Il soprannome di “Manomozza” deriva da un incidente avvenuto quando aveva solo 14 anni, menomato da un’esplosione avvenuta mentre pescava a strascico.

Trasferitosi da giovane dalla Puglia a Milano, Annacondia entrò in una banda specializzata nei furti nei treni merci. Poi, a mano a mano, l’escalation nel mondo criminale e il ritorno nella sua regione d’origine. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si specializzò nelle estorsioni finendo in carcere anche per omicidio, tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Tornato in libertà e coinvolto nel contrabbando di sigarette e il traffico di droga, diventò il boss della malavita nelle zone di Trani, Bisceglie e Barletta e quindi affiliato a Cosa Nostra, in particolare al gruppo di Nitto Santapaola.

Secondo i processi subiti è stato alla guida di una sanguinosa organizzazione criminale che ha seminato morti e paura fra gli anni ‘80 e il decennio successivo.

Nel 1992 la svolta, quando iniziò a collaborare con la giustizia, confessando più di 70 omicidi. La sua scelta fu dovuta anche alla necessità di seguire le condizioni di salute di suo figlio.

Considerato uno dei primi collaboratori di giustizia della mafia pugliese, Annacondia ha fornito diversi elementi anche sugli attentati a Roma, Firenze e Milano del 1993, sull’incendio del Petruzzelli a Bari e altri crimini dell’epoca, contribuendo a far smantellare l’organizzazione malavitosa della zona e svelare i legami fra le mafie del Sud.

Nel marzo scorso in un’intervista alla trasmissione Le Iene, “Manomozza” aveva ripercorso la sua carriera criminale iniziata a Milano e proseguita in Puglia, fino alla decisione di collaborare con la giustizia nel 1992. In tv aveva svelato l’orrore delle fornaci del clan dove venivano bruciati i corpi dei nemici.

