Ferrara: educatore condannato a 6 anni per abusi su bambini

È stato condannato a 6 anni di reclusione con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi, l’educatore 22enne arrestato lo scorso gennaio in un paese della provincia di Ferrara, accusato di violenza sessuale su quattro alunni di una scuola materna in cui prestava servizio civile. L’uomo era imputato anche per detenzione di materiale pedopornografico.

L’indagine era iniziata nell’autunno del 2023, dopo che alcuni genitori avevano notato comportamenti preoccupanti nei loro figli e avevano deciso di denunciare la situazione. Le telecamere installate all’interno della scuola hanno confermato le responsabilità dell’educatore, che lo scorso giugno ha confessato i suoi crimini. Quattro sono stati i casi di abusi chiaramente accertati. Durante le perquisizioni, sul telefono e sul computer del giovane sono stati rinvenuti file pedopornografici, alcuni dei quali realizzati da lui stesso.

Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 10.000 euro per ciascuna delle quattro famiglie coinvolte, mentre i risarcimenti definitivi saranno trattati dal tribunale civile. Alla scuola, anch’essa costituitasi parte civile, non è stato riconosciuto alcun risarcimento immediato.

L’avvocata Stefania Mannino, che rappresenta tre delle famiglie vittime, ha espresso preoccupazione per la mancanza di ulteriori indagini sui 6 terabyte di materiale pedopornografico sequestrato all’imputato, sollevando il sospetto che potesse esserci una rete più ampia coinvolta.

La Procura ha aperto un nuovo fascicolo su episodi analoghi che vedrebbero coinvolti altri due bambini. Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro 30 giorni.

Lo riporta Ansa