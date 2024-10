FOGGIA – Un giovane talento foggiano ai vertici mondiali degli scacchi: Marco Antonio Santoro, bimbo di 10 anni tesserato con l’ASD Scacchi Foggia, parteciperà ai Campionati Mondiali di Scacchi per Cadetti che si terranno a Montesilvano dal 14 al 27 novembre.

E Foggia esplode di gioia per questo traguardo storico: il campionato a cui parteciperà questo baby genio degli scacchi è il FIDE World Cadet Chess Championship U8, U10, U12.

Un risultato straordinario per un ragazzo di soli 10 anni, che in breve tempo ha scalato le classifiche regionali e nazionali, dimostrando un talento innato e una passione smisurata per il gioco degli scacchi.

Marco Antonio Santoro è infatti pluricampione provinciale e regionale della Puglia nella sua categoria e ha recentemente conquistato un brillante terzo posto assoluto (a pari punti con il secondo classificato) ai Campionati Italiani Giovanili di Salsomaggiore, tenutisi lo scorso luglio.

Questa straordinaria performance gli ha aperto le porte dei Campionati Mondiali, un evento di portata internazionale che vedrà sfidarsi i migliori giovani scacchisti provenienti da tutte le federazioni scacchistiche del mondo, rendendo questa competizione una delle più prestigiose e competitive a livello giovanile.

Per seguire l’evento da vicino e scoprire tutti i dettagli, visita il sito ufficiale della manifestazione: https://www.worldcadetschess2024.com/

La partecipazione di Marcoai campionati rappresenta un traguardo storico per l’ASD Scacchi Foggia, che per la prima volta vedrà uno dei suoi giovani tesserati gareggiare ai massimi livelli internazionali.

È un segnale importante che dimostra come il nostro territorio sia ricco di talenti e come gli scacchi possano rappresentare una straordinaria opportunità di crescita personale e professionale per i giovani.

Ma oltre ai risultati sportivi, è fondamentale sottolineare il grande valore educativo degli scacchi. Questo gioco, infatti, sviluppa capacità cognitive come la concentrazione, la memoria, la logica e la capacità di pianificazione, oltre a favorire lo spirito di competizione sano e la capacità di affrontare le sfide con determinazione.

In bocca al lupo a Marco Antonio Santoro per questa straordinaria avventura!

Grazie ai genitori che lo sostengono con tanto affetto nel suo percorso scacchistico. Il Circolo Scacchistico ASD Scacchi Foggia, insieme agli allenatori di Marco, seguiranno le sue partite con trepidazione. Tutta Foggia è con te, forza Marco!

