MANFREDONIA (FOGGIA) – “Come già segnalato da noi qualche giorno fa, vogliamo mettere in guardia i bar di Manfredonia riguardo a un fenomeno preoccupante che si sta verificando in questi giorni.

Una coppia entra nei bar e con la scusa di prendere un caffè, approfittano della distrazione dei cassieri per rubare gratta e vinci ma in questo caso le offerte per i baristi.

È quello che sta accadendo in queste giorni a Manfredonia come immortalato dal video del Bar Fiore in Via Scaloria.

Prestate attenzione”.

Lo segnala Radio Manfredonia Centro.