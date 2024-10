Monte Sant'Angelo: questa sera 'Le Vibrazioni' in concerto

Le Vibrazioni.

Dopo anni di gavetta trascorsi a suonare per i locali milanesi, il gruppo riesce ad esordire all’inizio del 2003 con il singolo ‘Dedicato a te’ certificato disco di platino dopo poche settimane. Nello stesso anno pubblicano il loro primo album, ‘Le Vibrazioni’ da cui estraggono i singoli di successo ‘In una notte d’estate’, ‘Vieni da me’, ‘Sono più sereno’ ed ‘…E se ne va’ inclusa nella colonna sonora del film ‘Tre metri sopra il cielo’. Nel 2005 partecipano al Festival di Sanremo nella categoria gruppi con la canzone ‘Ovunque andrò’ e in estate partecipano al Festivalbar con il brano ‘Angelica’. Partecipano a Sanremo anche nel 2018 (‘Così sbagliato’), nel 2020 (‘Dov’è’ che li porta al quarto posto) e nel 2022 (‘Tantissimo). Hanno all’attivo 5 album in studio.

