“Se ci fosse stato chiunque altro sarebbe stato lo stesso, non era lui il mio obiettivo. Non so perché lo ho fatto.”

Sono queste le parole del 16enne che, una settimana fa, ha aggredito violentemente un vicino di casa di 60 anni a Cesano Maderno (Monza), colpendolo alla testa con 19 colpi di mazza da baseball, fino a spezzarla, e causandogli gravi ferite. Sono stati i familiari del ragazzo a chiamare i carabinieri, dopo aver notato tracce di sangue sui suoi abiti. Il giovane è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.

Attualmente il ragazzo è detenuto presso l’istituto penale minorile Beccaria di Milano, dopo essere stato identificato e arrestato in seguito a un’indagine rapida.

L’uomo aggredito, che è titolare di un’impresa di legno a Muggiò, ha riportato lesioni gravissime alla testa e si trova in prognosi riservata presso l’ospedale San Gerardo di Monza. L’attacco, avvenuto intorno alle 22 di martedì scorso in via Friuli, si è svolto in un quartiere residenziale, poco distante dalla caserma dei carabinieri.

La brutale aggressione si è consumata mentre la vittima scendeva in garage e si è imbattuta nel ragazzo, con il quale probabilmente aveva solo una conoscenza superficiale. Le indagini sono ancora in corso e il 16enne sarà nuovamente ascoltato, così come i familiari suoi e della vittima, che continua a lottare per la vita.

