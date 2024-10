Soldi in cambio di servizi giornalistici fasulli. È stato l’inviato di “Striscia la Notizia”, Luca Abete, a smascherare un uomo di Napoli che fingeva di lavorare per la Rai, truffando alcuni commercianti. L’uomo prometteva visibilità sotto forma di spot pubblicitari sulla tv di Stato, chiedendo tra i 600 e i 1500 euro in contanti per servizi che in realtà non venivano mai trasmessi.

Logo Rai contraffatto

I video per cui l’uomo si faceva pagare non venivano mai trasmessi sulla Rai, ma erano pubblicati solo sui suoi profili social. Il logo utilizzato nei video era un’imitazione malfatta del marchio Rai.

Falsa amicizia con Caterina Balivo

Quando Abete lo ha interrogato, l’uomo si è presentato come content creator per la Rai, vantando collaborazioni con vari programmi. Alla richiesta di indicarne uno, ha dichiarato di non ricordarli per l’alto numero di progetti realizzati. Ha inoltre affermato di essere un caro amico della conduttrice Caterina Balivo, che ha però smentito ogni conoscenza: “Non so chi sia, nessuno qui lo conosce”.

La reazione della Rai

La Rai ha preso le distanze dall’uomo, dichiarando di non avere alcun legame con lui e, per tutelare la propria immagine, ha presentato una denuncia alle autorità competenti.

