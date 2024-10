Roma: scomparso monsignor Antonio Pitta, originario di Lucera

È scomparso questa mattina a Roma, all’età di 65 anni, monsignor Antonio Pitta, originario di Lucera. Il sacerdote era ricoverato in un ospedale della Capitale a causa di una grave patologia che si era manifestata pochi giorni fa. Figura di spicco nella comunità lucerina, Pitta aveva ricoperto il ruolo di vicario diocesano durante i primi anni dell’episcopato del vescovo Domenico Cornacchia.

Monsignor Pitta era riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi studiosi di San Paolo e delle sue lettere. Autore di numerosi testi di grande valore teologico ed esegetico, era noto anche per le sue apparizioni televisive con finalità divulgative. La sua carriera accademica era brillante: ricopriva il ruolo di Pro Rettore della Pontificia Università Lateranense, dove era anche Ordinario di Nuovo Testamento, e presiedeva l’Associazione Biblica Italiana. Inoltre, era Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Non sono ancora stati comunicati i dettagli relativi alla celebrazione dei funerali.

Lo riporta Luceraweb.eu