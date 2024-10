Saverio Siorini: "Le elezioni regionali si avvicinano, ma per chi?"

“Messaggi, telefonate, proposte di incontro: non è che l’inizio di una serie di contatti per la competizione regionale in Puglia, prevista tra pochi mesi nel 2025. Ma chi oggi si mette in gioco dopo le dichiarazioni avventate, quasi da tifoso di sinistra, di Tajani? Chi avrebbe mai scommesso sulla vittoria del FPO in Austria o di Marine Le Pen in Francia qualche mese fa?

E cosa ne pensa il centrodestra che governa il Paese, con le sue varie anime? Sono convinto che tutto si risolverà con chiarimenti a porte chiuse, con un bel “vogliamoci bene e andiamo avanti”. C’è ancora molto da fare, soprattutto in vista delle prossime Regionali, che saranno cruciali per consolidare i nostri consensi.”

Questa è l’opinione di Saverio Siorini, neo-presidente del movimento “Sovranisti per l’Italia e per le Libertà”, un vecchio esponente della politica nazionale e, soprattutto, territoriale della Capitanata.

“Bisogna essere chiari con gli elettori, indipendentemente dalle loro appartenenze o simpatie politiche. Pertanto, vi dico:

FdI (Fratelli d’Italia): il loro obiettivo è conquistare la Puglia, ma ci sarà battaglia sul nome del candidato da proporre e sul ricollocamento degli uscenti;

FI (Forza Italia): se riusciranno a far eleggere il Presidente del Parco Nazionale del Gargano tra i loro candidati, sarà difficile che possano ottenere anche la candidatura alla Presidenza della Regione Puglia.

Lega: qui c’è una nota dolente e una grande incertezza: esiste ancora il partito in Puglia? Vannacci sta facendo la sua parte, come dimostrano gli incontri a Venosa e forse anche ad Altamura. Chissà se farà campagna elettorale in Puglia. Non si può negare che oggi è il personaggio politico del momento, l’unico capace di parlare al cuore dell’elettorato storico di destra, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Ma riuscirà a convincere gli elettori disillusi dalla politica?

E soprattutto, la Lega riuscirà ad avere candidati in grado di superare la soglia del 4%?

Allora, cosa potrebbe fare la Lega? E, soprattutto, su chi dovrebbe puntare e chi conquistare?”

Siorini prosegue: “A mio modestissimo parere, se fossi nei loro panni e mi trovassi di fronte alle stesse difficoltà, aprirei ai partiti minori, quelli più presenti sul territorio pugliese, quelli che sanno muoversi bene nei piccoli comuni e che hanno la capacità di parlare a una popolazione che ormai non vuole più saperne della politica.”

Un lavoro meticoloso e costante, difficile da portare avanti per i partiti più affermati. Infatti, i vari parlamentari ormai non perdono tempo con questo genere di attività. D’altronde, non sono stati scelti dai cittadini, ma dal simbolo di partito, ahimè.

Per quanto riguarda noi, i Sovranisti per l’Italia e per le Libertà, siamo pronti a dialogare con chiunque condivida le nostre idee e voglia dare visibilità alla nostra presenza. Ad oggi, sembra che l’unica forza con cui abbiamo avviato un dialogo sia la Lega, proprio grazie ai primi passi mossi da Vannacci.

Siorini, con un sorriso di sfida, lancia subito un messaggio ai possibili interlocutori:

“Non siamo in televisione, dove potete dire o litigare sui progetti che si potrebbero realizzare, ma che non realizzate per favorire gli interessi dei vostri amici. Con noi, prima si agisce e poi si comunica. La Puglia ha perso numerosi abitanti negli ultimi anni a causa di una politica di sinistra unidirezionale. Volete davvero seguire loro?

Noi siamo pronti a collaborare fortemente, siamo pronti a entrare nelle case e nel cuore della gente, ma lo faremo solo a una condizione:

IL POPOLO DEVE AVERE PRIORITÀ SU TUTTO, a partire dalle pensioni e dalla sanità.”

Così conclude Siorini.