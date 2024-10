Tensioni in Consiglio Comunale a Manfredonia. Opposizioni Denunciano: “Attacchi alla libertà di opinione”

Le tensioni in Consiglio Comunale a Manfredonia si sono ulteriormente acuite durante la seduta del 30 settembre, in cui le opposizioni hanno denunciato gravi ingerenze e atteggiamenti inappropriati da parte del Segretario Generale e del sindaco. I consiglieri di minoranza, in un comunicato congiunto, hanno espresso il loro sdegno per quanto accaduto, ritenendo che siano state violate le loro prerogative politiche.

Il momento clou si è verificato quando, durante un acceso dibattito politico, il Segretario Generale ha preso la parola senza preclusioni da parte del Presidente del Consiglio, per contestare l’intervento del consigliere Giuseppe Marasco. Questo comportamento è stato giudicato dalle opposizioni come gravemente inappropriato, considerando che il Segretario ha un ruolo esclusivamente tecnico e non dovrebbe interferire nel dibattito politico. Secondo i consiglieri di minoranza, questa condotta mina la fiducia nei confronti della figura del Segretario, che dovrebbe fungere da garante per il rispetto delle normative vigenti.

Non meno aspro è stato il confronto con il sindaco, accusato di aver tentato di “contrabbandare” le legittime prerogative consiliari, attribuendo le interrogazioni del consigliere Ugo Galli come causa di inefficienze nella tecnostruttura. La questione al centro della discussione riguardava la condanna del Comune al risarcimento di 32.745,29 euro per un incendio avvenuto a causa di un’incuria protrattasi per ben quattro anni. Le opposizioni hanno evidenziato come il sindaco abbia cercato di sviare l’attenzione dall’incidente e dalle responsabilità della gestione amministrativa.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione tra maggioranza e minoranza, con le opposizioni che vedono negli ultimi sviluppi un tentativo deliberato di silenziare il dissenso e comprimere la loro libertà di espressione. “Si tratta di condotte che mirano a limitare il confronto democratico e i diritti delle minoranze all’interno del consiglio”, si legge nel comunicato delle opposizioni.

Infine, i consiglieri di minoranza hanno dichiarato l’intenzione di segnalare quanto accaduto alle autorità competenti, affinché vengano presi provvedimenti per evitare che simili episodi si ripetano. “Non permetteremo che atteggiamenti inammissibili come quelli verificatisi possano diventare la norma, chiediamo che le regole democratiche vengano rispettate”.