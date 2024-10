State pianificando un viaggio e cercate qualche suggerimento per risparmiare? Se non avete codici sconto, gift card o promozioni, potete approfittare di alcuni trucchi per ridurre il costo dei voli. Basta prenotare in giorni specifici della settimana, quando gli aerei sono meno affollati e i prezzi dei biglietti sono più bassi. Ecco alcune informazioni utili, basate su un’analisi pubblicata dal Corriere della Sera, che ha esaminato documenti interni di diverse compagnie aeree, sia tradizionali che low-cost.

I giorni della settimana con meno passeggeri

Quali sono i giorni in cui gli aerei che volano in Europa risultano meno pieni? Martedì e mercoledì. Questo è quanto emerge da un’analisi incrociata dei dati della Iata (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) e dei documenti riservati di diverse compagnie aeree. La valutazione si è basata sul “load factor”, ossia la percentuale di posti venduti su ogni volo. Durante i giorni centrali della settimana, i voli tendono ad avere meno passeggeri rispetto ai weekend, mentre lunedì e venerdì sono i giorni con il maggior numero di partenze, con una media di 12.000 voli. Anche la domenica è molto frequentata, soprattutto da chi viaggia per lavoro o studio.

Quando prenotare un volo per risparmiare

Pochi sanno che, se un volo è quasi vuoto a poche ore dalla partenza, i prezzi vengono ridotti drasticamente. Le compagnie aeree abbassano le tariffe per attirare più passeggeri e evitare di far decollare l’aereo con molti posti vuoti. Qual è il periodo dell’anno in cui i voli costano meno? Ottobre, in particolare nella settimana tra il 7 e il 13. Quindi, non resta che provare questo metodo e godersi un viaggio a basso costo e con pochi passeggeri a bordo.

Lo riporta FanPage.