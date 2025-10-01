Edizione n° 5841

Home // Bari // Al Policlinico di Bari il centro terapie integrate in oncologia

oncologia Al Policlinico di Bari il centro terapie integrate in oncologia

Il Centro di terapie integrate in oncologia Komen Italia è, da oggi, ufficialmente attivo nel Policlinico di Bari.

BARI, 01 ottobre 2025, 13:44.  Il Centro di terapie integrate in oncologia Komen Italia è, da oggi, ufficialmente attivo nel Policlinico di Bari.

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina.

“Questa bellissima realizzazione farà rete con gli analoghi centri già avviati a Roma presso il Gemelli, a Bologna presso l’Ospedale Bellaria e a quelli in avanzata fase di sviluppo a Brescia, Matera e Napoli, per garantire alle donne con tumore del seno accesso a un appropriato supporto psicologico e a terapie complementari scientificamente validate utili a preservare il benessere psico-fisico durante e dopo il percorso di cura, limitare gli effetti collaterali delle cure oncologiche “tradizionali” e ridurre il rischio di recidiva della malattia”, ha dichiarato il professor Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia. “Un passo avanti nella cura delle pazienti afflitte da carcinoma mammario – ha spiegato Linda Catucci, presidente del comitato Puglia della Komen – per umanizzare gli spazi di cura, creare luoghi che siano un rifugio per l’anima, che aiutino le pazienti a superare le sfide emotive della malattia e a connettersi meglio tra loro, con i propri parenti, i caregiver e gli operatori sanitari”. Per Antonio Sanguedolce, dg del Policlinico “sono spazi accoglienti, pensati per restituire serenità, un segno concreto di come intendiamo l’umanizzazione delle cure: offrire qualità clinica, certo, ma anche ascolto, vicinanza e strumenti per aiutare le donne a ritrovare forza, fiducia e serenità”.

