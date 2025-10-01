Antonio Serpico nuovo dirigente della Squadra Mobile di Taranto

Redazione ANSA

Antonio Serpico, 44 anni, originario di Napoli, è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Taranto.

Subentra a Luigi Vessio, destinato alla Divisione Anticrimine di Crotone.

La presentazione ufficiale si è svolta oggi alla presenza del questore Davide Michele Sinigaglia, per il quale “si tratta del profilo di un funzionario dalle spiccate attitudini e capacità investigative che il Dipartimento ha voluto ratificare attribuendogli un incarico importante. Sicuramente farà benissimo”. Entrato in Polizia nel 2009, Serpico ha prestato servizio al Reparto Mobile di Bari, poi all’Ufficio prevenzione generale di Napoli e infine alla Squadra Mobile partenopea, dove ha diretto numerose sezioni tra cui Falchi, Antirapina, Antidroga, Minori e Criminalità organizzata. “Sono giunto qui – ha detto – con lo spirito di fare bene, continuando il lavoro egregio svolto dai miei predecessori. È un incarico prestigioso che mi appresto a svolgere mettendomi a disposizione della comunità. La Squadra Mobile deve fare squadra, insieme anche con il territorio, perché da soli non si va da nessuna parte”.

Serpico ha ricordato i suoi primi contatti con Taranto nel 2012, durante la fase acuta della crisi industriale legata all’ex Ilva: “Il compito che mi prefiggo è tutelare questa comunità laboriosa, che cerca protezione e si rivolge a noi per denunciare fenomeni malavitosi”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA