Dal sostegno psicologico agli elettrodomestici, dagli incentivi per le auto elettriche alla carta “Dedicata a Te”

Con l’arrivo dell’autunno, le famiglie italiane potranno contare su un nuovo pacchetto di aiuti messi in campo dal Governo. L’obiettivo è rafforzare il potere d’acquisto e sostenere i nuclei più fragili in un periodo in cui il costo della vita continua a pesare. In totale, le risorse mobilitate superano 1,7 miliardi di euro e comprendono sei misure principali che spaziano dalla salute al risparmio energetico, dalla mobilità sostenibile al supporto diretto ai consumi.

Bonus psicologo

Torna il contributo per le sedute di psicoterapia, pensato per rispondere al crescente disagio psicologico. Il rimborso varia in base al reddito familiare e copre fino a 50 euro per seduta, con un tetto massimo che va da 500 a 1.500 euro. Le risorse stanziate sono però limitate e la platea dei beneficiari rischia di superare la disponibilità dei fondi, con conseguente corsa alle domande.

Bonus elettrodomestici

Previsto anche un incentivo per l’acquisto di apparecchi a basso consumo energetico, con sconti fino al 30% e un massimo di 200 euro per nucleo familiare. Il beneficio è riservato soprattutto ai redditi medio-bassi e richiede la rottamazione di un elettrodomestico obsoleto. Un’iniziativa che punta non solo ad alleggerire la spesa domestica, ma anche a ridurre l’impatto ambientale dei consumi domestici.

Incentivi auto elettriche

La mobilità sostenibile è un altro pilastro del pacchetto. I contributi possono arrivare fino a 11.000 euro per chi rottama un’auto vecchia e acquista un veicolo elettrico, con importi differenziati a seconda dell’ISEE. Previsti anche incentivi per microimprese che scelgono veicoli a zero emissioni. La misura resterà attiva fino alla metà del 2026, ma sarà vincolata a requisiti specifici come la residenza in aree urbane funzionali e la rottamazione di veicoli inquinanti.

Carta “Dedicata a Te”

Confermata anche per quest’anno la carta spesa, destinata ai nuclei con reddito basso e non già beneficiari di altri sussidi statali. L’importo è di 500 euro, accreditati direttamente sulla tessera prepagata distribuita tramite Comuni e INPS. Si tratta di un aiuto concreto per le famiglie più in difficoltà, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Altri aiuti

Accanto a queste misure, arrivano anche sostegni mirati per le famiglie con figli: contributi per le attività sportive dei minori, bonus per gli studenti fuori sede e un potenziamento del contributo per l’asilo nido. Interventi che, seppur più settoriali, possono rappresentare un sollievo in contesti familiari già gravati da spese fisse consistenti.

Il pacchetto di aiuti rappresenta una boccata d’ossigeno in un contesto economico difficile, ma non mancano i limiti. Le risorse, soprattutto per il bonus psicologo e quello elettrodomestici, rischiano di esaurirsi rapidamente, lasciando fuori migliaia di famiglie. A pesare ci sono anche i requisiti stringenti e la complessità burocratica che potrebbe rallentare l’accesso ai benefici.