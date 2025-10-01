Edizione n° 5841

BALLON D'ESSAI

TEMPI // Perrini (FdI): “Piemontese conferma assenza di tagli ma deve chiarire i tempi di realizzazione”
1 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

PRECIPITA // Tragedia a Sabaudia: velivolo militare precipita nel Parco del Circeo, due morti
1 Ottobre 2025 - ore  11:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // CNA Foggia: la cancellazione dei voli Lumiwings è un duro colpo per il territorio e per le imprese

AEROPORTO CNA Foggia: la cancellazione dei voli Lumiwings è un duro colpo per il territorio e per le imprese

A esprimere forte preoccupazione è il Presidente della CNA Provinciale di Foggia, Antonio Nunziate

CNA Foggia: la cancellazione dei voli Lumiwings è un duro colpo per il territorio e per le imprese

ph Città di Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

La notizia della cancellazione improvvisa dei voli Lumiwings dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia rappresenta una battuta d’arresto inaspettata e preoccupante per un territorio che sta cercando con determinazione di rilanciarsi. A esprimere forte preoccupazione è il Presidente della CNA Provinciale di Foggia, Antonio Nunziate, che sottolinea le conseguenze che tale decisione potrà avere, soprattutto sul tessuto imprenditoriale locale.

«La mobilità aerea – afferma il Presidente della CNA – è un elemento strategico per lo sviluppo del nostro territorio. Le imprese della provincia di Foggia, già provate da anni complessi, avevano accolto con entusiasmo la riattivazione dello scalo foggiano come una concreta opportunità di crescita, di apertura ai mercati nazionali e internazionali, di attrazione di investimenti e di rilancio turistico».

La cancellazione dei voli rappresenta quindi non solo un disservizio per i cittadini e per i passeggeri, ma un serio danno per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, che contavano su una maggiore accessibilità del territorio per ampliare reti e occasioni di lavoro. La CNA di Foggia chiede quindi chiarezza sulle motivazioni di questa sospensione e sollecita un intervento delle istituzioni competenti per salvaguardare il futuro dell’aeroporto e per individuare soluzioni rapide e alternative che garantiscano la continuità dei collegamenti.

Lo sviluppo non può prescindere dalle infrastrutture. Foggia e la sua provincia meritano certezze, non annunci e marce indietro. L’aeroporto deve restare un asse strategico per la crescita e non un’occasione mancata, conclude il Presidente.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.