CNA Foggia: la cancellazione dei voli Lumiwings è un duro colpo per il territorio e per le imprese

La notizia della cancellazione improvvisa dei voli Lumiwings dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia rappresenta una battuta d’arresto inaspettata e preoccupante per un territorio che sta cercando con determinazione di rilanciarsi. A esprimere forte preoccupazione è il Presidente della CNA Provinciale di Foggia, Antonio Nunziate, che sottolinea le conseguenze che tale decisione potrà avere, soprattutto sul tessuto imprenditoriale locale.

«La mobilità aerea – afferma il Presidente della CNA – è un elemento strategico per lo sviluppo del nostro territorio. Le imprese della provincia di Foggia, già provate da anni complessi, avevano accolto con entusiasmo la riattivazione dello scalo foggiano come una concreta opportunità di crescita, di apertura ai mercati nazionali e internazionali, di attrazione di investimenti e di rilancio turistico».

La cancellazione dei voli rappresenta quindi non solo un disservizio per i cittadini e per i passeggeri, ma un serio danno per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, che contavano su una maggiore accessibilità del territorio per ampliare reti e occasioni di lavoro. La CNA di Foggia chiede quindi chiarezza sulle motivazioni di questa sospensione e sollecita un intervento delle istituzioni competenti per salvaguardare il futuro dell’aeroporto e per individuare soluzioni rapide e alternative che garantiscano la continuità dei collegamenti.

Lo sviluppo non può prescindere dalle infrastrutture. Foggia e la sua provincia meritano certezze, non annunci e marce indietro. L’aeroporto deve restare un asse strategico per la crescita e non un’occasione mancata, conclude il Presidente.