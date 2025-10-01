Foggia – Il Comune di Foggia apre le porte a nuove assunzioni: da mercoledì 2 ottobre e fino al 31 ottobre sarà possibile presentare le candidature per sei procedure concorsuali a tempo pieno e indeterminato, per un totale di 26 posti.

I profili ricercati

Tre dei posti messi a bando rientrano nell’area degli Operatori Esperti, con il profilo di Addetto ai servizi generali per l’infanzia. In questo caso è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo unito all’abilitazione di puericultrice.

Gli altri 23 posti sono invece destinati all’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualifiche e suddivisi come segue:

6 Funzionari Amministrativi – con laurea triennale o titolo equipollente;

2 Funzionari Contabili – con laurea triennale o titolo equipollente;

10 Funzionari Tecnici – laurea triennale specifica e relativa abilitazione;

1 Funzionario Avvocato – laurea magistrale/specialistica ed esame di abilitazione forense;

4 Funzionari Insegnanti – laurea triennale specifica e ulteriori requisiti dettagliati nel bando.

Modalità di partecipazione

I bandi saranno consultabili per 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Foggia, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, all’Albo Pretorio online e sul portale nazionale di reclutamento INPA. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre la scadenza del 31 ottobre.

Sono previste:

una prova scritta per gli Operatori Esperti;

una prova scritta e una orale per i profili da Funzionario.

In caso di un numero elevato di domande, la Commissione potrà introdurre una prova preselettiva.

Le dichiarazioni

L’assessora al Personale, Daniela Patano, ha parlato di una “significativa opportunità per l’ingresso in Amministrazione di figure qualificate, in grado di garantire un ulteriore salto di qualità nei servizi offerti ai cittadini”.

Il dirigente del Servizio Personale, Giuseppe Marchitelli, ha annunciato che “saranno presto individuate, tramite apposite gare, la società di selezione e la sede di svolgimento delle prove”.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha ricordato l’esperienza positiva dei concorsi dello scorso anno, “esemplari per trasparenza e organizzazione”, che hanno permesso anche ad altri enti di attingere dalle graduatorie.

“Invitiamo tutte e tutti a prepararsi e partecipare – ha concluso Episcopo – per contribuire a costruire un futuro migliore per sé stessi e per la città”.