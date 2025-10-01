San Severo – Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di San Severo, un tema di grande rilevanza internazionale è approdato tra i banchi della politica locale. Grazie ad un intervento deciso del consigliere comunale Armando Dell’Oglio, si è acceso un dibattito serrato attorno alla questione palestinese, con l’obiettivo di riportare l’attenzione su una realtà troppo spesso mistificata o ignorata. Secondo il consigliere, «esiste un popolo, quello palestinese, abbandonato dal mondo intero da troppo tempo» e occorre riconoscere la gravità della situazione in atto, definita senza mezzi termini come un “genocidio”.

La discussione si è concentrata sulla mozione presentata dal centrosinistra, approdata in aula con l’intento di sollecitare una presa di posizione ufficiale dell’assise comunale. Il percorso non è stato privo di tensioni: su richiesta del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, i lavori sono stati sospesi in modo burrascoso, riflesso delle sensibilità contrapposte sul tema.

Nonostante ciò, alla ripresa della seduta, la mozione è stata votata all’unanimità dai consiglieri di maggioranza di centrodestra, oggi al governo cittadino.

Proprio nel momento cruciale, il centrosinistra – promotore stesso della mozione – ha abbandonato l’aula, sottraendosi alla votazione finale. Un gesto che, secondo Dell’Oglio, «sminuisce grandemente il valore dell’iniziativa, poiché nulla può giustificare un non voto su un tema di questa portata».

La presa di posizione del consigliere è stata netta: «Esiste una parte della politica che ha paura di dire le cose per quelle che sono. La mia voce vuole servire a svegliare coscienze assopite, affinché non ci siano più dubbi su una realtà che non può essere ignorata».

L’approvazione della mozione – pur segnata da contraddizioni e divisioni – rappresenta un segnale importante: la comunità sanseverese, attraverso il suo Consiglio comunale, ha voluto esprimere una posizione ufficiale di vicinanza al popolo palestinese.

Al di là delle dinamiche interne all’aula, resta forte il richiamo di Dell’Oglio alla responsabilità della politica, chiamata a non distogliere lo sguardo da una tragedia umanitaria che interroga le coscienze di tutti.

[19:17, 01/10/2025] Giuseppe de Filippo: Lo