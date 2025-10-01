Edizione n° 5841

Dirette Noemi e festa Monte Sant'Angelo boom su StatoQuotidiano.it: quasi 190mila views!!

SUCCESSO Dirette Noemi e festa Monte Sant’Angelo boom su StatoQuotidiano.it: quasi 190mila views!!

La partecipazione così ampia, soprattutto dei più giovani, evidenzia come le piattaforme online possano avvicinare la comunità

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

MONTE SANT’ANGELO (FG) Le dirette di StatoQuotidiano.it dedicate alla festa di Monte Sant’Angelo e al concerto di Noemi hanno registrato quasi 190mila visualizzazioni, confermando l’interesse del pubblico per eventi culturali e musicali sul territorio.

In un’epoca in cui non tutti possono essere presenti fisicamente agli eventi, lo streaming permette di vivere le celebrazioni in tempo reale, mantenendo un legame tra cittadini e tradizioni locali. La partecipazione così ampia, soprattutto dei più giovani, evidenzia come le piattaforme online possano avvicinare la comunità agli eventi culturali, valorizzando la musica e le manifestazioni religiose o civiche senza limiti di spazio.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor, il cui supporto ha reso possibile il tutto, permettendo al pubblico di godere di un’esperienza completa e professionale.

