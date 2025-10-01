Il Comitato per la riapertura della Biblioteca “la Magna Capitana” accoglie con soddisfazione il comunicato della Regione Puglia in cui viene reso pubblico il cronoprogramma per la riapertura al pubblico della Biblioteca, nonché la pubblicazione della determina formale di ASSET Puglia, che, dopo mesi di silenzi e ritardi, definisce finalmente i lavori previsti e l’iter amministrativo da seguire. Si tratta di un passo avanti che restituisce certezza al percorso a ostacoli di quasi due anni e mezzo.

In tal senso ringraziamo l’Assessora alla Cultura e Legalità Viviana Matrangola per il concreto tentativo di recuperare il ritardo accumulato, condiviso con la precedente Consigliera delegata alla Cultura e gli Assessori al Bilancio della Giunta Emiliano, e per il riconoscimento dell’azione politica svolta dal Comitato.

Non possiamo tuttavia nascondere preoccupazione per la contraddizione che emerge tra i 180 giorni naturali e consecutivi previsti dalla determina per il completamento dei lavori (decorrenti dalla data di individuazione dell’impresa esecutrice che avverrà a novembre) la riapertura annunciata per gennaio (spazi aperti al pubblico) e marzo (completamento spazi archivio seminterrato). Il pericolo concreto è che il cronoprogramma non sia compatibile con i tempi indicati negli atti amministrativi.

Alla luce di quanto emerso, preso atto dell’incomprensibile silenzio di Sindaca, Giunta e Consiglio comunale di Foggia, nonché della Provincia, il Comitato ribadisce la necessità di organizzare al più presto un incontro pubblico a Foggia, alla presenza dell’Assessora Matrangola, della Responsabile Unica del Procedimento arch. Viviana D’Ambruoso e dei vertici di ASSET Puglia; un momento di confronto trasparente, per chiarire definitivamente le criticità, comprendere le responsabilità dei ritardi accumulati e individuare strumenti concreti per rispettare i tempi annunciati per l’ultimazione dei lavori e per la digitalizzazione del patrimonio librario.

Il Comitato ribadisce che cesserà la propria attività solo quando la Biblioteca tornerà completamente funzionante. Nel frattempo continuerà a esercitare con determinazione un’opera di monitoraggio civico sull’intero iter amministrativo, con la convinzione che la trasparenza e la partecipazione politica siano le migliori garanzie per restituire presto il principale presidio culturale e di aggregazione a Foggia e alla Capitanata.