Foggia, voli annullati per la trasferta a Bergamo: la squadra viaggerà in treno

FOGGIA Foggia, voli annullati per la trasferta a Bergamo: la squadra viaggerà in treno

I rossoneri avrebbero dovuto raggiungere la Lombardia in aereo, ma lo stop improvviso ha costretto il club a rivedere l’organizzazione logistica

Foggia sconfitto a Picerno. Delio Rossi: "Non siamo una squadra esperta"

Delio Rossi - Fonte Immagine: lacasadic.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia – Vigilia movimentata per il Foggia di Delio Rossi, atteso a Bergamo sabato 4 ottobre per la sfida contro l’Atalanta U23. A pochi giorni dal match è arrivato un imprevisto che ha stravolto i piani di viaggio della squadra rossonera: lo sciopero aereo che ha portato alla cancellazione dei voli prenotati dalla società.

I rossoneri avrebbero dovuto raggiungere la Lombardia in aereo, ma lo stop improvviso ha costretto il club a rivedere l’organizzazione logistica. La soluzione scelta è il treno, unico mezzo disponibile per coprire gli oltre 780 chilometri che separano Foggia da Bergamo.

Un contrattempo che appesantisce la preparazione, ma che non dovrebbe intaccare la concentrazione del gruppo in vista di una trasferta già impegnativa sotto il profilo sportivo.

Il Foggia dovrà quindi affrontare non solo la prova del campo, ma anche un viaggio più lungo e faticoso del previsto.

Lo riporta lacasadic.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

