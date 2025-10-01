Edizione n° 5841

BALLON D'ESSAI

TEMPI // Perrini (FdI): “Piemontese conferma assenza di tagli ma deve chiarire i tempi di realizzazione”
1 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

PRECIPITA // Tragedia a Sabaudia: velivolo militare precipita nel Parco del Circeo, due morti
1 Ottobre 2025 - ore  11:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Ghetto di Borgo Mezzanone, via libera a nuovi moduli abitativi. Palma: “E’ solo un primo passo”

MEZZANONE Ghetto di Borgo Mezzanone, via libera a nuovi moduli abitativi. Palma: “E’ solo un primo passo”

Dopo l'ultimo confronto dello scorso 5 agosto i sindacati Cgil, Cisl e Uil sono tornati ad incontrare il Prefetto sul tema migranti.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

Dopo l’ultimo confronto dello scorso 5 agosto i sindacati Cgil, Cisl e Uil sono tornati ad incontrare il Prefetto sul tema migranti.

“Siamo parzialmente soddisfatti dell’incontro, anche perché una prima risposta alle nostre domande degli ultimi mesi è stata data” – dichiara il Segretario Generale Cgil Foggia, Gianni Palma. Dalla Prefettura via libera alla sistemazione di circa 324 posti in moduli abitativi. “Certo, non siamo soddisfatti del numero complessivo perché, conti alla mano, nell’insediamento di Borgo Mezzanone girano dai 2 ai 4 mila lavoratori all’anno – rimarca Palma. Abbiamo inoltre ribadito la necessità di garantire i servizi correnti: approvvigionamento elettrico e idrico.

Abbiamo bisogno di una programmazione che condiva anche la visione del sindacato, che ci faccia esprimere le nostre opinioni in merito. Il ruolo importante e propositivo è però emerso anche dall’azione messa in atto dalla Regione Puglia sul tema. Come organizzazioni sindacali siamo interessati a costruire un sistema per ogni servizio: dai moduli abitativi al sistema dei trasporti, alla necessità di ripulire le aree dai rifiuti, spesso ingombranti e nocivi. Non da ultimo la necessità di approvvigionare anche gli insediamenti industriali di acqua, fondamentale per la vita e la dignità delle persone”.

L’incontro col Prefetto ha rappresentato un’occasione per discutere di alcune sintesi avanzate in diverse iniziative dalla Cgil e Flai Cgil nel mese di agosto: acqua, rifiuti e trasporti. “La Regione, attraverso la Prefettura, si è garantita di poter estendere la raccolta rifiuti in aree che oggi sono interessate da questi fenomeni. Siamo impegnati su questo percorso: la speranza è quella di dare quanto prima risposte a queste persone” – ha concluso il Segretario Generale Flai Cgil Foggia, Giovanni Tarantella.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.